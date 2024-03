Perché Allegri ha sostituito Nonge in Napoli-Juventus: "Non è stato un cambio diseducativo"

L'allenatore bianconero ha parlato della vicenda del Maradona, che così tanto ha fatto discutere: "Avevo bisogno di due uomini forti di testa".

Quasi una settimana dopo il posticipo del Maradona, l'eco della vicenda si è spento ma non completamente: perché Massimiliano Allegri ha tolto dal campo Joseph Nonge dopo averlo inserito un quarto d'ora prima?

Una risposta che, fino a oggi, non aveva mai avuto una risposta compiuta. Tanto che in tanti si erano spinti a parlare di punizione per il giovane centrocampista della Next Gen, protagonista pochi secondi prima del cambio del fallo da Osimhen da cui è scaturita la rete del definitivo 2-1 per il Napoli.

E così, alla vigilia di Juventus-Atalanta, Allegri si è sentito rivolgere anche questa domanda durante la conferenza stampa di presentazione della partita. E ha risposto.