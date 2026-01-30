Goal.com
Stefano Silvestri

Perché Alessio Romagnoli non è stato convocato e non gioca Lazio-Genoa: il caso mercato e cosa succede ora

Niente anticipo di campionato contro il Genoa per Alessio Romagnoli: il difensore non si è allenato e non è a disposizione di Sarri nei giorni del possibile trasferimento all'Al-Sadd.

Alessio Romagnoli, diversamente da Lecce-Lazio di sabato scorso, stavolta non c'è. E dunque non prenderà parte a Lazio-Genoa, primo anticipo della ventitreesima giornata di Serie A in programma questa sera.

Il centrale biancoceleste non fa parte della lista dei convocati diramata dalla Lazio attorno all'ora di pranzo. E dunque la sua assenza, dopo le tante voci dei giorni scorsi, è divenuta ufficiale.

Perché Romagnoli non è stato convocato e non gioca Lazio-Genoa? Alla base c'è una motivazione di mercato, in uno scenario che potrebbe ancora portare l'ex rossonero all'Al-Sadd, formazione del Qatar allenata da Roberto Mancini.

  • I CONVOCATI DELLA LAZIO

    Questo è l'elenco dei convocati della Lazio: Romagnoli, come detto, non vi fa parte.

  • IN ROTTA CON IL CLUB

    Tutto è nato da un'importante offerta arrivata proprio dall'Al-Sadd, che ha fatto vacillare Romagnoli tanto da chiedere la cessione alla Lazio: una decisione legata soprattutto a un rinnovo non ancora arrivato (il contratto scade nel 2027) e a promesse che, secondo il calciatore, non sarebbero state mantenute dal presidente Lotito e dalla dirigenza.

    La tensione è arrivata ai massimi livelli nei giorni scorsi, tanto che secondo il Messaggero Romagnoli avrebbe risposto al tentativo di mediazione di Lotito con un "ormai è tardi". Ciò ha intensificato la possibilità che l'ex difensore del Milan lasciasse la squadra già in questi giorni. Possibilità che però è stata categoricamente smentita dal club tramite un comunicato ufficiale pubblicato domenica 25 sul proprio sito.

    "Alessio Romagnoli - si legge - non è mai stato inserito sul mercato e rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra".

    Romagnoli aveva regolarmente partecipato alla trasferta di Lecce della sera prima, mettendosi come sempre a disposizione di Sarri. Proprio al Via del Mare era stato uno dei migliori della Lazio nello scialbo 0-0 contro la formazione di Di Francesco.

  • NON SI È ALLENATO

    Stavolta, invece, è diverso: Romagnoli sembra essere arrivato al muro contro muro. Un esito che, peraltro, divenuto facilmente intuibile dopo che negli ultimi giorni il difensore non si è allenato agli ordini di Sarri.

    Nessun infortunio alla base dell'assenza di Romagnoli: semplicemente, la rottura è divenuta ormai inevitabile. E la mancata convocazione contro il Genoa lo dimostra. In attesa di capire se il trasferimento all'Al-Sadd si concretizzerà nonostante il rifiuto della Lazio a lasciar partire il proprio centrale.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI ROMAGNOLI

    Il prescelto per giocare al posto di Romagnoli è Oliver Provstgaard: toccherà a lui completare la difesa centrale della Lazio assieme a Gila, un altro molto chiacchierato sul mercato se è vero che nei giorni scorsi è stato accostato al Milan (ma per l'estate).

    Il giovane danese ha fin qui collezionato 10 presenze in questo campionato, delle quali però solo due da titolare: contro il Genoa arriverà la terza. Patric, invece, è infortunato e a sua volta non è stato convocato.

