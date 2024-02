Milan-Atalanta, Reijnders non ha giocato nemmeno un minuto: "Non ha problemi fisici"

Pioli ha spiegato di aver scelto Adli per il tipo di partita con Reijnders fuori. Sul rigore: "Troppo poco per Orsato, si mette le mani in faccia".

Milan-Atalanta non è stata, non è e non sarà priva di polemiche. Nel mirino del popolo rossonero c'è infatti il rigore assegnato alla Dea (terzo stagionale per i bergamaschi) nel primo tempo per il contatto tra Giroud e Holm in area.

In particolare l'azione ha visto Giroud alzare troppo la gamba vicino al viso di Holm: Orsato è stato richiamato al VAR e dopo aver rivisto quanto successo al monitor ha optato per il rigore, probabilmente per gioco pericoloso.

Un evento di cui ha parlato Pioli a fine partita, insieme al perchè dell'esclusione di Reijnders, rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro senza giocare nemmeno un minuto in quel di San Siro.