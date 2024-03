Real Madrid-Lipsia, perché il tetto del Bernabeu è chiuso? i tifosi non possono vedere il cielo nell'impianto da centinaia di milioni

Nel ritorno degli ottavi di Champions il tetto del Bernabeu è chiuso: la scelta del Real per presentare l'innovazione nel primo match in casa.

Come in una partita di basket o di calcio a cinque, i tifosi presenti allo stadio non possono vedere il cielo sopra le proprie teste. Parliamo però della Champions Leagu e del calcio d'elite, in cui le partite vengono giocate senza tetto.

L'eccezione è rappresentata da Real Madrid-Lipsia, in cui i tifosi non potranno vedere il cielo di Madrid, ma solamente il tetto del Santiago Bernabeu.

Una vera e propria rivoluzione in Champions League, ma non in generale per i Blancos, considerando come il Real possa già utilizzare il tetto nella Liga, con regole diverse però rispetto al torneo europeo.