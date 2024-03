PSG-Real Sociedad potrebbe vedere Mbappé fuori dai titolari o più probabilmente sostituito a gara in corso: Luis Enrique lascia la porta aperta.

Luis Enrique è stato chiaro: il PSG deve abituarsi a giocare anche senza Kylian Mbappé. La sostituzione nel secondo tempo del match contro il Monaco, con il team parigino sul pari, ha portato i tifosi a domandarsi i motivi dietro tale scelta, spiegata tranquillamente dal tecnico spagnolo.

Non è ancora ufficiale, ma Mbappé quasi sicuramente approderà al Real Madrid dalla prossima stagione. Ultime settimane in maglia PSG per il fuoriclasse Campione del Mondo 2018 e prime mosse per creare una squadra senza di lui.

Tanto che anche negli ottavi di Champions Luis Enrique potrebbe decidere per un'iniziale panchina, o più probabilmente su un cambio a gara in corso nonostante l'importanza del match.