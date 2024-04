Roma-Lazio, Immobile e Romagnoli sostituiti all'intervallo del Derby: Tudor non fa sconti

Dopo un primo tempo sotto, Tudor ha scelto di effettuare tre cambi per provare a riprender il Derby contro la Roma.

Duro in campo, duro nelle decisioni in panchina. Igor Tudor non fa sconti da allenatore e il Derby tra Roma e Lazio ne è sicuramente prova.

All'intervallo della sfida più attesa dell'anno, la sua prima stracittadina da tecnico biancoceleste, il mister croato ha infatti deciso di lasciare in panchina Ciro Immobile e Alessio Romagnoli dopo il deludente primo tempo di entrambi.

Sotto per 1-0 in virtù del goal di Mancini, Tudor ha effettuato due cambi importanti in vista della ripresa, sostituendo i giocatori più amati dalla tifoseria biancoceleste, optando pe il triplo ingresso di Patric e Castellanos, ai quali si è aggiunto anche Pedro in luogo di Isaksen.