Per sostituire Dumfries l'Inter pensa a Bellanova, sarebbe un ritorno: dai fischi alla finale di Champions, com'era andato in nerazzurro

L'Inter ha una priorità chiara in vista del mercato di gennaio ma in generale per il futuro, la fascia destra, posizione che negli ultimi anni è stata ricoperta con ottimi risultati da Denzel Dumfries e in cui adesso c'è un punto di domanda.
Non solo legato all'infortunio dell'olandese che rimarrà fuori fino a marzo dopo l'operazione alla caviglia ma anche perché la permanenza del giocatore è tutt'altro che scontata, anzi.
Ed ecco quindi che la dirigenza nerazzurra si muove per cercare un sostituto valido di Dumfries. Non mancano i profili attenzionati e tra questi, secondo la Gazzetta dello Sport, spunta anche Raoul Bellanova.
L'esterno dell'Atalanta ha già vestito la maglia interista nella stagione 2022/2023, quella che si concluse con la finale di Champions persa dall'Inter contro il Manchester City.