Per sostituire Dumfries l'Inter pensa a Bellanova, sarebbe un ritorno: dai fischi alla finale di Champions, com'era andato in nerazzurro

In questi anni Bellanova è cresciuto come giocatore e si è completato, mettendo in mostra le qualità che aveva fatto vedere a Cagliari quando è esploso convincendo l'Inter a puntare su di lui nell'estate 2022.

Da quando l'esterno italiano ha lasciato Milano, Bellanova, prima di vestire la maglia dell'Atalanta è passato per il Torino. Un'esperienza che è servita molto al giocatore per ritrovare la fiducia e soprattutto continuità.

Ha chiuso la stagione 2023/2024 con sette assist prima che l'Atalanta lo acquistasse con un investimento importante, da oltre 20 milioni di euro. Il classe 2000 si è confermato a Bergamo, facendo lo step definitivo e diventando uno degli esterni a tutta fascia più performanti dell'intero campionato (10 assist nella passata Serie A).