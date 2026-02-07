Pep Guardiola sta davvero lasciando il Manchester City? La verità dietro le voci di addio, dove potrebbe andare e chi prenderebbe il suo posto

Nonostante il mistero che circonda il futuro di Guardiola, i dirigenti del City insistono nel dire che non conoscono i piani futuri del loro allenatore, secondo quanto riportato da ESPN.

Fonti vicine all'agenzia che lavora con i rappresentanti di Guardiola aggiungono che qualsiasi informazione sul futuro del manager del City è "strettamente protetta". Si dice che le voci siano state generate da chiacchiere tra dirigenti, agenti e giocatori rivali, ma le voci su una potenziale uscita estiva di Guardiola non accennano a placarsi, e non sarebbe una sorpresa se questa fosse l'ultima stagione del catalano in panchina.

Guardiola ha ottenuto un successo fenomenale all'Etihad Stadium, vincendo sei titoli della Premier League, due volte la FA Cup e la Carabao Cup e la Champions League. Tuttavia, secondo il Mirror, i dirigenti del Man City non temono la prospettiva della sua partenza.

Si attende una decisione in questa stagione, se Guardiola lascerà o porterà a termine il suo contratto, e il City ritiene di avere le basi giuste per andare avanti con successo dopo l'addio di Guardiola.