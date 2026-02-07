Goal.com
Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport
Gill Clark

Pep Guardiola sta davvero lasciando il Manchester City? La verità dietro le voci di addio, dove potrebbe andare e chi prenderebbe il suo posto

Il contratto di Guardiola col Manchester City scade nell'estate del 2027 ma secondo alcune voci il rapporto potrebbe interrompersi con dodici mesi d'anticipo. Cosa c'è di vero? E chi prenderebbe il suo posto?

Il futuro di Pep Guardiola al Manchester City è stato al centro dell'attenzione in questa stagione.

Crescenti speculazioni vogliono che il 55enne starebbe preparando la fine della sua lunga permanenza all'Etihad Stadium. 

Il manager del City ha un contratto fino all'estate del 2027, ma si ipotizza che lascerà il suo incarico alla fine della stagione 2025-26.

Per andare dove e chi prenderebbe il posto di Pep Guardiola?

  • COSA STA SUCCEDENDO CON GUARDIOLA AL MANCHESTER CITY

    Nonostante il mistero che circonda il futuro di Guardiola, i dirigenti del City insistono nel dire che non conoscono i piani futuri del loro allenatore, secondo quanto riportato da ESPN

    Fonti vicine all'agenzia che lavora con i rappresentanti di Guardiola aggiungono che qualsiasi informazione sul futuro del manager del City è "strettamente protetta". Si dice che le voci siano state generate da chiacchiere tra dirigenti, agenti e giocatori rivali, ma le voci su una potenziale uscita estiva di Guardiola non accennano a placarsi, e non sarebbe una sorpresa se questa fosse l'ultima stagione del catalano in panchina.

    Guardiola ha ottenuto un successo fenomenale all'Etihad Stadium, vincendo sei titoli della Premier League, due volte la FA Cup e la Carabao Cup e la Champions League. Tuttavia, secondo il Mirror, i dirigenti del Man City non temono la prospettiva della sua partenza. 

    Si attende una decisione in questa stagione, se Guardiola lascerà o porterà a termine il suo contratto, e il City ritiene di avere le basi giuste per andare avanti con successo dopo l'addio di Guardiola.

  • Pep Guardiola Enzo Maresca Man City Chelsea 2025Getty Images Sport

    CHI POTREBBE SOSTITUIRE GUARDIOLA?

    Il presidente del City Khaldoon-Al-Mubarak è pronto a chiedere consiglio a Guardiola sui potenziali sostituti, con il club desideroso di imparare dalle dolorose lezioni dei rivali. Il Manchester United ha faticato molto dopo la decisione di Sir Alex Ferguson di ritirarsi nel 2013, mentre anche l'Arsenal ha avuto difficoltà a vincere trofei senza Arsene Wenger al timone nel nord di Londra.

    Si ritiene che i Cityzens abbiano già stilato una lista di tre potenziali candidati per sostituire Guardiola, che include Enzo Maresca, Xabi Alonso e Cesc Fabregas. 

    Maresca ha già ammesso di aver parlato con il City durante il suo periodo alla guida del Chelsea, uno dei motivi che alla fine lo hanno portato a lasciare Stamford Bridge all'inizio dell'anno.

  • COSA HA DETTO GUARDIOLA SUL FUTURO

    Guardiola è stato interrogato sul suo futuro già diverse volte in questa stagione. A gennaio ha dichiarato: "Ho un contratto. L'ho detto mille volte. Sono qui da 10 anni. Un giorno me ne andrò, ma ho un contratto".

    Venerdì gli è stata posta nuovamente una domanda simile e lui ha ripetuto la stessa risposta: "Ho ancora un anno di contratto. La domanda è [la stessa di] uno o due mesi fa, ma vi ripeto che la risposta è la stessa".

  • UNA PAUSA DOPO IL CITY?

    Guardiola ha già rivelato che quando deciderà di lasciare il Manchester City, si prenderà una pausa dal calcio. 

    Ha dichiarato a ESPN Brasil: "Voglio che le persone mi ricordino come vogliono. Dopo il mio contratto con il City, smetterò. Ne sono sicuro. Non so se andrò in pensione, ma mi prenderò una pausa. Come voglio essere ricordato, non lo so. Tutti gli allenatori vogliono vincere per lasciare un segno, ma credo che i tifosi del Barcellona, del Bayern Monaco e del City si siano divertiti a vedere giocare le mie squadre. Non credo che dovremmo vivere pensando a come saremo ricordati. Quando moriamo, le nostre famiglie piangono per due o tre giorni e poi basta: sei dimenticato. Nella carriera degli allenatori ci sono quelli bravi e quelli meno bravi, l'importante è che quelli bravi vengano ricordati più a lungo. Vi dirò che la cosa più importante non è ciò che la gente pensa di voi, dopotutto la nostra vita da calciatori è stata molto bella. Ci sono nuove sfide come allenatore, non so cosa succederà in futuro e alla fine non ha importanza".

  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    ORA LA SFIDA AL LIVERPOOL

    Il City ha vissuto una stagione altalenante finora, ma può guardare con ottimismo alla finale di Carabao Cup dopo aver battuto il Newcastle a metà settimana e aver conquistato un posto a Wembley contro l'Arsenal. 

    Prima di allora, la squadra di Guardiola cercherà di rimettere in carreggiata la sua corsa al titolo di Premier League domenica, quando si recherà ad Anfield per affrontare il Liverpool.

