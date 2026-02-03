Pep Guardiola e il mercato del Manchester City: "Non capisco perché il club non spende di più"

Guardiola ha messo in mezzo proprio le squadre che hanno speso di più del City in questi ultimi anni: "Abbiamo vinto in passato, perché abbiamo speso molto, ora sei squadre devono vincere la Premier League, la Champions , la FA Cup, perché hanno speso di più negli ultimi cinque anni. Questi sono i fatti. Questi non sono, direi, un'opinione...In bocca al lupo alle sei squadre che ci precedono per reti spese negli ultimi cinque anni, andiamo! Vi aspetto...".