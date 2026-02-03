Pep Guardiola e il mercato del Manchester City: "Non capisco perché il club non spende di più"

Da anni il mercato e gli investimenti dei club di Premier League sono imparagonabili con quelli del resto d'Europa e può capitare anche che un allenatore come Pep Guardiola, sottolinei le "poche" spese della sua squadra a differenza di altri club inglesi.
Il tecnico in conferenza stampa, alla vigilia del match di Carabao Cup contro il Newcastle, ha commentato le spese fatte dal City chiedendosi, con forse un po' di ironia, perché il club non spende di più.
Solo nel mercato invernale però, Guardiola ha potuto rinforzarsi con quasi 100 milioni spesi per due acquisti.