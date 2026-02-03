Goal.com
Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Andrea Ajello

Pep Guardiola e il mercato del Manchester City: "Non capisco perché il club non spende di più"

L'allenatore del Manchester City ha qualcosa da ridire sulle spese del club: "Siamo settimi negli ultimi cinque anni, voglio essere primo".

Da anni il mercato e gli investimenti dei club di Premier League sono imparagonabili con quelli del resto d'Europa e può capitare anche che un allenatore come Pep Guardiola, sottolinei le "poche" spese della sua squadra a differenza di altri club inglesi.

Il tecnico in conferenza stampa, alla vigilia del match di Carabao Cup contro il Newcastle, ha commentato le spese fatte dal City chiedendosi, con forse un po' di ironia, perché il club non spende di più. 

Solo nel mercato invernale però, Guardiola ha potuto rinforzarsi con quasi 100 milioni spesi per due acquisti. 

  • "UN PO' ARRABBIATO, NON CAPISCO..."

    Guardiola ha dichiarato a proposito: "Sono un po' triste e arrabbiato perché negli ultimi cinque anni il Manchester City è settimo in Premier League per spesa netta. Voglio essere il primo. Non capisco come il club non spenda di più. Quindi sono un po' più arrabbiato con loro". 

  • LA FRECCIATINA AI RIVALI

    Guardiola ha messo in mezzo proprio le squadre che hanno speso di più del City in questi ultimi anni: "Abbiamo vinto in passato, perché abbiamo speso molto, ora sei squadre devono vincere la Premier League, la Champions , la FA Cup, perché hanno speso di più negli ultimi cinque anni. Questi sono i fatti. Questi non sono, direi, un'opinione...In bocca al lupo alle sei squadre che ci precedono per reti spese negli ultimi cinque anni, andiamo! Vi aspetto...". 

  • QUASI 100 MILIONI SPESI A GENNAIO

    Anche nell'ultima sessione di mercato comunque, il Manchester City è stato protagonista con investimenti molto importanti. La squadra di Guardiola si è rinforzata con due super acquisti.

    Ha ingaggiato dal Bournemouth Antoine Semenyo per oltre 70 milioni, oltre ad aver preso anche il difensore Marc Guehi, che era in scadenza di contratto con il Crystal Palace, per più di 20 milioni. 

  • IL CONFRONTO CON LE ALTRE BIG

    Ma quanto hanno speso davvero i maggiori club di Premier League negli ultimi anni? Secondo i dati riportati da Sport, in effetti ci sono sei squadre che hanno investito più del City.

    • Manchester United, 783 milioni; 
    • Arsenal, 770 milioni; 
    • Chelsea, 755 milioni; 
    • Tottenham, 666 milioni;
    •  Newcastle, 492 milioni;
    •  Liverpool, 488 milioni;

    • Manchester City, 460 milioni di euro.

