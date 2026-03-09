Goal.com
De Rossi PellegriniGOAL
Vittorio Rotondaro

Pellegrini sotto attacco dopo Genoa-Roma, De Rossi lo difende: "Criticato come tutti i romani"

Pellegrini nell'occhio del ciclone per l'errore valso il rigore concesso al Genoa di De Rossi che ne prende le difese: "A Roma siamo un po' borbottoni".

Caduta inattesa per la Roma, sconfitta al 'Ferraris' da un Genoa che ora può guardare con maggiore serenità al futuro in ottica salvezza.

A giocare un cattivo scherzo ai giallorossi ci ha pensato uno dei simboli del romanismo: grande impresa di Daniele De Rossi, artefice della rinascita del 'Grifone' dopo un avvio di stagione da incubo.

Partita tutt'altro che positiva quella disputata da un giocatore che il tecnico rossoblù conosce benissimo: Lorenzo Pellegrini è finito nel mirino delle critiche per l'errore che, di fatto, ha permesso al Genoa di sbloccare il risultato dal dischetto.

  • FALLO DA RIGORE

    Inizio di ripresa infelice per la Roma, punita da Messias direttamente dagli undici metri su calcio di rigore concesso dall'arbitro Colombo per il fallo commesso proprio da Pellegrini.

    Il capitano della Roma è intervenuto in netto ritardo su Ellertsson: 'step on foot' sull'islandese e penalty inevitabile, un episodio che ha rappresentato la svolta della partita per i padroni di casa.

  • DE ROSSI A DIFESA DI PELLEGRINI

    Al termine dell'incontro, De Rossi ha avuto modo di rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: uno dei temi di discussione sono state le critiche ricevute da Pellegrini per la prova insufficiente del 'Ferraris.

    "Non so quanto sia corretto parlare dei giocatori degli altri. Comunque ho dato un'occhiata ai numeri di Pellegrini e ho notato che ha superato me e altri come numero di assist effettuati. Viene criticato come tutti i romani a Roma, ma fra un po' ci diremo: 'Hai visto quando c'era Pellegrini?'".

  • "SIAMO BORBOTTONI"

    De Rossi, tra l'altro, conosce benissimo la situazione che sta vedendo protagonista Pellegrini, avendola vissuta sulla propria pelle nei tanti anni trascorsi a difendere tra campo e panchina i colori della Roma.

    "Siamo un po' borbottoni" ha ammesso il tecnico, che non ha fatto mancare un attestato di stima nei confronti dell'ex compagno di squadra e suo giocatore.

    "Posso dire che sta facendo la storia della Roma".

  • RINNOVO IN BILICO

    Continua a tener banco l'argomento del rinnovo del contratto in scadenza a giugno di Pellegrini: le chance affinché il matrimonio prosegua ci sono ma, per far sì che ciò si verifichi, servirà un sacrificio economico importante da parte del giocatore.

    Pellegrini attualmente guadagna 4,5 milioni più bonus e l'idea del club sarebbe quella di proporre un prolungamento con cifre al ribasso, magari un triennale.

    La volontà dell'ex Sassuolo è di rimanere nella Capitale per continuare a giocarsi le proprie carte nel club del cuore e fare ancora "la storia della Roma", come sostenuto da De Rossi.

