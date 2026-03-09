Pellegrini sotto attacco dopo Genoa-Roma, De Rossi lo difende: "Criticato come tutti i romani"

Caduta inattesa per la Roma, sconfitta al 'Ferraris' da un Genoa che ora può guardare con maggiore serenità al futuro in ottica salvezza.
A giocare un cattivo scherzo ai giallorossi ci ha pensato uno dei simboli del romanismo: grande impresa di Daniele De Rossi, artefice della rinascita del 'Grifone' dopo un avvio di stagione da incubo.
Partita tutt'altro che positiva quella disputata da un giocatore che il tecnico rossoblù conosce benissimo: Lorenzo Pellegrini è finito nel mirino delle critiche per l'errore che, di fatto, ha permesso al Genoa di sbloccare il risultato dal dischetto.