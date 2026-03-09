Pellegrini sotto attacco dopo Genoa-Roma, De Rossi lo difende: "Criticato come tutti i romani"

Al termine dell'incontro, De Rossi ha avuto modo di rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: uno dei temi di discussione sono state le critiche ricevute da Pellegrini per la prova insufficiente del 'Ferraris.

"Non so quanto sia corretto parlare dei giocatori degli altri. Comunque ho dato un'occhiata ai numeri di Pellegrini e ho notato che ha superato me e altri come numero di assist effettuati. Viene criticato come tutti i romani a Roma, ma fra un po' ci diremo: 'Hai visto quando c'era Pellegrini?'".