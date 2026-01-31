Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lorenzo Pellegrini RomaGetty Images
Claudio D'Amato

Pellegrini centravanti della Roma per necessità: Gasperini conferma il debole per il falso 9

Contro il Panathinaikos, tra infortuni ed indisponibili, la Roma si è ritrovata senza punta di riferimento: con Dybala acciaccato, Gasperini ha inventato Lorenzo Pellegrini falso 9 proprio sulla scia della Joya.

Pubblicità

L'ultimo asso nella manica, Gian Piero Gasperini, lo ha tirato fuori ad Atene.

Contro il Panathinaikos il terminale offensivo della Roma è stato Lorenzo Pellegrini: sì, avete capito bene. Colui che nasce centrocampista/mezzala o al massimo trequartista, per necessità ha funto da ennesima conferma di quanto il tecnico di Grugliasco sappia modellare a dovere il materiale a sua disposizione.

Dall'emergenza Gasp caccia puntualmente il coniglio dal cilindro, in questo caso piazzando il capitano nel ruolo di finto centravanti.

  • PERCHÉ PELLEGRINI FALSO 9 COL PANATHINAIKOS?

    La risposta, come al solito, risiede nelle assenze. Anche se Massara ha consegnato all'allenatore due nuovi attaccanti, in Europa League la penuria di opzioni sul versante avanzato è rimasta fino all'ultimo match della fase campionato.

    • Pubblicità

  • GLI ATTACCANTI INDISPONIBILI IN EUROPA LEAGUE E GLI INFORTUNATI

    Malen e Robinio Vaz, essendo appena arrivati, non sono presenti in lista ma potranno essere inseriti dagli ottavi in poi; Dovbyk è alle prese con un lungo stop, Ferguson si è fatto di nuovo male, Dybala aveva noie al ginocchio sinistro - tradotte dagli esami in semplice infiammazione. Infine El Shaarawy, anch'egli ai box.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'ATTACCO DELLA ROMA CONTRO IL PANATHINAIKOS

    Ed allora ecco spiegata la mossa di Gasperini, che ha sperimentato Pellegrini falso 9 sostenuto da Soulé e da El Aynaoui. Pisilli in mediana accanto a Cristante, ad ogni modo due pedine con caratteristiche dedite all'inserimento e dunque in grado di dare manforte alla manovra offensiva.

  • PELLEGRINI FALSO 9 ALLA DYBALA

    Se Dybala non avesse accusato dolore al ginocchio avrebbe giocato lui titolare nel ruolo di prima punta, ma lo staff medico ha preferito non rischiarlo e tenerlo in panchina per fargli poi svolgere gli accertamenti del caso al rientro dalla Grecia.

    Con la coperta cortissima, dunque, Gasp si è inventato Pellegrini centravanti: una mossa in piena stile Joya, che certifica il debole di chi è stato piazzato al timone della Lupa per profili schierati in un ruolo imprevedibile. Certo, tanto l'ha fatto l'emergenza, ma ciò si traduce in saper sfruttare le risorse.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI GIOCA TITOLARE IN ATTACCO NELLA ROMA CONTRO L'UDINESE?

    In campionato, essendo arruolabili Malen e Robinio Vaz, nel monday night in casa dell'Udinese a guidare l'attacco sarà nuovamente Malen. l'olandese sarà sorretto senza dubbio da Soulé, con proprio Pellegrini in pole per occupare la mattonella del centrosinistra tra le linee.

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Roma crest
Roma
ROM
0