Pellegrini centravanti della Roma per necessità: Gasperini conferma il debole per il falso 9

L'ultimo asso nella manica, Gian Piero Gasperini, lo ha tirato fuori ad Atene.
Contro il Panathinaikos il terminale offensivo della Roma è stato Lorenzo Pellegrini: sì, avete capito bene. Colui che nasce centrocampista/mezzala o al massimo trequartista, per necessità ha funto da ennesima conferma di quanto il tecnico di Grugliasco sappia modellare a dovere il materiale a sua disposizione.
Dall'emergenza Gasp caccia puntualmente il coniglio dal cilindro, in questo caso piazzando il capitano nel ruolo di finto centravanti.