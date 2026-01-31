Pellegrini centravanti della Roma per necessità: Gasperini conferma il debole per il falso 9

Malen e Robinio Vaz, essendo appena arrivati, non sono presenti in lista ma potranno essere inseriti dagli ottavi in poi; Dovbyk è alle prese con un lungo stop, Ferguson si è fatto di nuovo male, Dybala aveva noie al ginocchio sinistro - tradotte dagli esami in semplice infiammazione. Infine El Shaarawy, anch'egli ai box.