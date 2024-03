Pechino Express, Caressa baratta la maglia di Giroud: il patto in Vietnam

La nuova edizione di Pechino Express vede tra i partecipanti anche Fabio Caressa e la figlia Eleonora: la maglia di Giroud come merce di scambio.

Il 7 marzo ha preso il via la nuova edizione di Pechino Express, noto programma targato Sky (dopo le prime otto sulla Rai). L'undicesima, denominata La rotta del Dragone, vede tra i partecipanti anche Fabio Caressa, giornalista e telecronista che negli scorsi mesi si è avventurato con la figlia Eleonora tra Vietnam, Sri Lanka e Laos.

In Pechino Express i partecipanti hanno a disposizione uno zaino con una dotazione minima per affrontare il reality d'avventura e solamente 1 euro al giorno in valuta locale. Significa che tale cifra deve bastare ad ogni coppia per il superamento delle prove e la sopravvivenza nel viaggio dal prima all'ultima puntata.

Senza valuta è il baratto a farla da padrone, con Fabio Caressa che ha messo sul piatto una maglia autografata per poter ottenere un passaggio in auto: quella di Oliver Giroud.