Pubblicità
Pubblicità
Pavlovic Tomori rigore Stanciu Milan Genoa 08012026X
Claudio D'Amato

Pavlovic scava il dischetto prima del rigore di Stanciu: cosa è successo nel recupero di Milan-Genoa

Strahinja Pavlovic, pochi istanti prima che Stanciu si presentasse dagli 11 metri, sorpreso a scavare il dischetto dove il romeno ha piazzato il pallone calciato alle stelle. E Tomori gli ha esultato in faccia.

Pubblicità

Il finale di Milan-Genoa, visto l'epilogo, non sarebbe mai stato consigliato ai cuori deboli.

Il rigore di Nicolae Stanciu avrebbe potuto regalare 3 punti clamorosi al Grifone, raggiunto sull'1-1 da Rafael Leao ma che poi - al 99' - ha avuto l'enorme chance di rifarsi e compiere l'impresa.

Il romeno però dagli 11 metri ha sparato il pallone alle stelle, gettando nell'amarezza De Rossi e soci e graziando un Diavolo che ha visto dietro l'angolo una sconfitta prima rischiata, poi evitata e successivamente sfiorata.

A far da cornice al penalty di Stanciu, però, sui social sono divenuti virali i comportamenti di due calciatori di Allegri: Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori, i quali hanno si sono presi la scena - in senso negativo - per motivi differenti dal numero 8 rossoblù.

Cos'è successo? Cosa hanno fatto?

  • PAVLOVIC SCAVA IL DISCHETTO PRIMA DEL RIGORE DI STANCIU

    Pavlovic, nel corso del caos generato dalle proteste relative all'intervento di Bartesaghi su Ellertsson punito dall'arbitro Mariani (e assecondato da Di Paolo al VAR), si è recato sul dischetto da cui Stanciu ha poi battuto il rigore iniziando a scavarlo muovendo il piede avanti e indietro, nel tentativo di rovinare la porzione di terreno su cui sarebbe stato posizionato il pallone.

    • Pubblicità

  • IL RIGORE DI STANCIU NEL RECUPERO DI MILAN-GENOA

    Al netto del gesto anti-sportivo del difensore serbo, l'esecuzione del fantasista del Genoa si è rivelata 'horror': destro e sfera altissima sopra alla traversa, con San Siro esploso in boato di gioia e sollievo per un ko che pareva cosa certa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TOMORI ESULTA IN FACCIA A STANCIU

    Dulcis in fundo, a rendere ancor più pittoresca la dinamica del penalty sbagliato da Stanciu in pieno recupero, si aggiunge l'esultanza di Tomori in faccia all'avversario immediatamente dopo l'errore dal dischetto: se il romeno è apparso sconfortato, l'inglese del Milan gli ha ruggito a pochi centimetri di distanza. Nel finale di San Siro, dunque, si sono mescolate polemiche e scarso fair-play.

Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0