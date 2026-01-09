Pavlovic scava il dischetto prima del rigore di Stanciu: cosa è successo nel recupero di Milan-Genoa

Il finale di Milan-Genoa, visto l'epilogo, non sarebbe mai stato consigliato ai cuori deboli.

Il rigore di Nicolae Stanciu avrebbe potuto regalare 3 punti clamorosi al Grifone, raggiunto sull'1-1 da Rafael Leao ma che poi - al 99' - ha avuto l'enorme chance di rifarsi e compiere l'impresa.

Il romeno però dagli 11 metri ha sparato il pallone alle stelle, gettando nell'amarezza De Rossi e soci e graziando un Diavolo che ha visto dietro l'angolo una sconfitta prima rischiata, poi evitata e successivamente sfiorata.

A far da cornice al penalty di Stanciu, però, sui social sono divenuti virali i comportamenti di due calciatori di Allegri: Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori, i quali hanno si sono presi la scena - in senso negativo - per motivi differenti dal numero 8 rossoblù.

Cos'è successo? Cosa hanno fatto?