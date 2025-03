Pavlovic del Bayern ha la mononucleosi: la sua situazione in vista dei quarti di finale contro l'Inter

"Sto bene e non vedo l'ora di tornare presto in campo": così il centrocampista su Instagram. Recupera per le due sfide contro l'Inter?

Alexsandar Pavlovic non si è goduto dal campo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League ottenuta dal Bayern in casa del Bayer Leverkusen. E non era in campo neppure nella partita d'andata.

Di fatto, il ventenne centrocampista tedesco non scende in campo dalla fine di febbraio. E il motivo non ha a che fare con un infortunio, magari di tipo muscolare, magari rimediato durante un allenamento, magari tale da escluderlo dai quarti contro l'Inter: è legato a qualcos'altro.

Pavlovic ha la mononucleosi: lo ha annunciato dopo Leverkusen-Bayern il direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl, e ora lo ha confermato lo stesso calciatore.