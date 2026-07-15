Pavard può restare all'Inter? Le parole di Chivu sul francese e cosa cambierebbe nella difesa nerazzurra

Di certo oggi Pavard è di nuovo a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter.

Il francese si è già messo agli ordini di Chjvu e, quando gli è stato chiesto se rimarrà, ha risposto in modo piuttosto chiaro: "Se mi vogliono resto".

La palla insomma passa all'Inter che nelle prime valutazioni aveva deciso di rimettere Pavard sul mercato e contava di incassare dalla sua cessione una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Ora però qualcosa sembra cambiato come dimostrano anche le parole di Cristian Chivu nella prima conferenza stampa stagionale tenuta accanto a Marotta.

"E' un giocatore nostro, sappiamo tutti le nostre scelte dell'anno scorso. E' tornato, avremo modo di vederlo lavorare e prendere una decisione" ha dichiarato l'allenatore nerazzurro. Non esattamente una chiusura definitiva, insomma.



