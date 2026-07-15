Pavard può restare all'Inter? Le parole di Chivu sul francese e cosa cambierebbe nella difesa nerazzurra

E se alla fine il tanto atteso rinforzo per la difesa dell'Inter fosse Benjamin Pavard?
Il francese è rientrato alla base dopo il prestito al Marsiglia, che ha deciso di non riscattarlo. I nerazzurri sembravano intenzionati a cederlo nuovamente senza esitazioni ma ora qualcosa potrebbe cambiare.
Pavard d'altronde nelle sue due stagioni con l'Inter non aveva certo fatto male. Diventando anzi l'idolo dei tifosi soprattutto per il tormentone social 'Benj l'interista', nato nei giorni in cui il francese spingeva per lasciare il Bayern Monaco e volare a Milano.
Ma allora cos'era successo? Perché la scorsa estate si è arrivati alla rottura tra Pavard e l'Inter? Cosa può cambiare ora?