Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FC Internazionale Milano Training Session And Press Conference - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Lelio Donato

Pavard può restare all'Inter? Le parole di Chivu sul francese e cosa cambierebbe nella difesa nerazzurra

Calciomercato
Inter

Il francese è rientrato dal prestito al Marsiglia ma la sua cessione sembrava scontata, ora però qualcosa potrebbe cambiare. Pavard lavora per riconquistare l'Inter e Chivu non esclude la sua permanenza.

Pubblicità

E se alla fine il tanto atteso rinforzo per la difesa dell'Inter fosse Benjamin Pavard?

Il francese è rientrato alla base dopo il prestito al Marsiglia, che ha deciso di non riscattarlo. I nerazzurri sembravano intenzionati a cederlo nuovamente senza esitazioni ma ora qualcosa potrebbe cambiare.

Pavard d'altronde nelle sue due stagioni con l'Inter non aveva certo fatto male. Diventando anzi l'idolo dei tifosi soprattutto per il tormentone social 'Benj l'interista', nato nei giorni in cui il francese spingeva per lasciare il Bayern Monaco e volare a Milano.

Ma allora cos'era successo? Perché la scorsa estate si è arrivati alla rottura tra Pavard e l'Inter? Cosa può cambiare ora?

  • IL FEELING CON I TIFOSI E GLI ANNI ALL'INTER

    Benjamin Pavard arriva all'Inter negli ultimi giorni dell'agosto 2023 dal Bayern Monaco.

    A spingere per trasferirsi a Milano è il giocatore la cui volontà risulta determinante per il buon esito della trattativa.

    L'Inter paga il suo cartellino 30 milioni di euro più bonus mentre Pavard firma fino al 2028 con ingaggio da 5 milioni netti a stagione.

    Il francese diventa subito per tutti 'Benji l'interista'. Un soprannome che ha spiegato a DAZN: "Ne avevo parlato con degli amici. Adoro la musica italiana e stavo ascoltando quella canzone "Gigi l'amoroso". E mi sono sentito interista, era da tanto che volevo diventarlo. Sono molto contento di far parte del club, che ha dei tifosi meravigliosi. Spero di fare belle cose insieme". 

    Pavard resta all'Inter per due stagioni collezionando settanta presenze complessive tra tutte le competizioni con un goal e quattro assist, oltre a dare il suo prezioso contributo alla vittoria dello Scudetto 2023/24.

    • Pubblicità

  • I MOTIVI DELLA ROTTURA

    Poi però qualcosa improvvisamente si rompe.

    Pavard salta la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona per un problema fisico e al Mondiale per Club gioca solo la prima partita prima di fermarsi nuovamente.

    Si vocifera di presunti dissapori all'interno dello spogliatoio. Ma soprattutto pesa l'ingaggio da 5 milioni per un giocatore ritenuto non più centrale nel nuovo progetto di Chivu.

    Da qui la scelta di cercare una nuova sistemazione e il ritorno in Francia, come richiesto dallo stesso Pavard che ora però vorrebbe giocarsi di nuovo le sue chances all'Inter.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PAVARD RESTA ALL'INTER? COSA HA DETTO CHIVU

    Di certo oggi Pavard è di nuovo a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter.

    Il francese si è già messo agli ordini di Chjvu e, quando gli è stato chiesto se rimarrà, ha risposto in modo piuttosto chiaro: "Se mi vogliono resto".

    La palla insomma passa all'Inter che nelle prime valutazioni aveva deciso di rimettere Pavard sul mercato e contava di incassare dalla sua cessione una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro.

    Ora però qualcosa sembra cambiato come dimostrano anche le parole di Cristian Chivu nella prima conferenza stampa stagionale tenuta accanto a Marotta.

    "E' un giocatore nostro, sappiamo tutti le nostre scelte dell'anno scorso. E' tornato, avremo modo di vederlo lavorare e prendere una decisione" ha dichiarato l'allenatore nerazzurro. Non esattamente una chiusura definitiva, insomma.


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • COME CAMBIA LA DIFESA

    L'idea di trattenere Pavard nasce anche dalle difficoltà fin qui incontrate dall'Inter sul mercato.

    I nerazzurri infatti cercano un paio di difensori dopo le uscite di Acerbi, De Vrij e Darmian che hanno chiuso la loro esperienza alla naturale scadenza del contratto.

    Chalobah, ovvero il preferito dell'Inter, costa troppo e le altre soluzioni non convincono del tutto per motivi diversi.

    Ecco allora che l'usato sicuro potrebbe tornare improvvisamente utile a Chivu. Anche perché Pavard è in grado di giocare sia come braccetto della difesa a tre che, in caso di necessità, come quinto a destra. Ovvero l'altro ruolo rimasto scoperto dopo la cessione di Dumfries.

    Ad oggi insomma l'ipotesi che Pavard possa restare all'Inter non è del tutto da escludere. A meno che sul tavolo non arrivi un'offerta che soddisfi le richieste nerazzurre per il francese.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC
Inter crest
Inter
INT