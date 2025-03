Pavard crede nel Triplete dell'Inter: "Tutto è possibile, sono fiducioso, non rinuncio a niente"

Il difensore nerazzurro sogna in grande ed esalta Inzaghi: "Sottovalutato, sono venuto qua anche per lui".

Benjamin Pavard è solo alla seconda stagione con la maglia dell'Inter ma sembra già un veterano del club. Il difensore francese è uno dei punti fermi di Simone Inzaghi, che nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport è stato esaltato dal giocatore per come guida la squadra dentro e fuori dal campo.

Pavard si prepara alla doppia sfida di Champions League con il Bayern Monaco, che per lui è speciale avendo giocato per diversi anni lì. Un confronto complicato ma equilibrato, "da 50 e 50", ha affermato il difensore nerazzurro.

Di certo non manca l'ambizione al francese che come già fatto da altri suoi compagni, non si nasconde e parla apertamente della possibilità di vincere tutte e tre le competizioni rimaste, Champions, Serie A e Coppa Italia.