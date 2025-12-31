Paura per Roberto Carlos, operato d'urgenza per un problema cardiaco: "Sto bene"

Roberto Carlos ha vissuto ore di grande paura. Così come hanno vissuto ore di grande paura coloro che gli sono vicini.

L'ex terzino dell'Inter, del Real Madrid e della nazionale brasiliana, che oggi ha 52 anni, è stato costretto a sottoporsi a un intervento d'urgenza al cuore mentre si trovava in vacanza in Brasile. Intervento riuscito, anche se non senza qualche complicazione.

Ora Roberto Carlos sta bene e le sue condizioni di salute sono migliorate, nonostante gli istanti di spavento vissuti nelle ultime ore.