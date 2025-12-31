Pubblicità
FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet Arrivals
Stefano Silvestri

Paura per Roberto Carlos, operato d'urgenza per un problema cardiaco: "Sto bene"

L'ex campione del Real Madrid è stato costretto a sottoporsi a un intervento in Brasile mentre si trovava in vacanza: ora le sue condizioni di salute sono buone.

Roberto Carlos ha vissuto ore di grande paura. Così come hanno vissuto ore di grande paura coloro che gli sono vicini.

L'ex terzino dell'Inter, del Real Madrid e della nazionale brasiliana, che oggi ha 52 anni, è stato costretto a sottoporsi a un intervento d'urgenza al cuore mentre si trovava in vacanza in Brasile. Intervento riuscito, anche se non senza qualche complicazione.

Ora Roberto Carlos sta bene e le sue condizioni di salute sono migliorate, nonostante gli istanti di spavento vissuti nelle ultime ore.

  • LA DECISIONE DI FINIRE SOTTO I FERRI

    Tutto è nato, come raccontato da AS, da un esame medico a una gamba a cui Roberto Carlos si è sottoposto. Esame che rivelato un funzionamento cardiaco non corretto, tanto da indurre i medici a procedere con il ricovero immediato.

    L'ex terzino è stato così portato in ospedale e sottoposto a un'operazione per risolvere il problema al cuore riscontrato.

  • COMPLICAZIONI

    L'intervento non è stato semplice e ha presentato qualche complicazione: basti pensare che sarebbe dovuto durare una quarantina di minuti e, invece, si è protratto fino a 3 ore circa.

    Alla fine tutto si è però concluso nel migliore dei modi: Roberto Carlos è fuori pericolo.

  • "STO BENE"

    A rassicurare tutti sulle proprie condizioni di salute è stato lo stesso Roberto Carlos, raggiunto telefonicamente da AS:

    "Ora sto bene e sono molto ben monitorato", ha detto il brasiliano al quotidiano spagnolo.

  • ANCORA IN OSSERVAZIONE

    Roberto Carlos rimarrà comunque in ospedale per altre 48 ore, e dunque non potrà trascorrere il Capodanno con amici o parenti: resterà in osservazione per evitare altre complicazioni, dopodiché potrà tornare nella propria abitazione. Ma intanto la paura è passata.

