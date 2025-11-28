Paura e rosa sopravvalutata: la Fiorentina deve cambiare marcia, altrimenti sarà dura anche solo salvarsi

Di Fiorentina-AEK non resta solo l’ennesima sconfitta interna, restano soprattutto le parole di Edin Dzeko.

Lui, che della squadra è l’uomo più esperto in assoluto, l’elemento chiamato a trascinare con il suo status il gruppo a un livello successivo, dopo il triplice fischio finale si è lasciato andare a uno sfogo che, più di qualsiasi altra cosa, spiega quale sia il momento che i gigliati stanno vivendo.

"Possiamo dire che facciamo ca*are o non meritiamo la maglia? Ok, ma i tifosi non ci possono fischiare a ogni tocco sbagliato. Si fischia a fine partita – ha spiegato dopo il triplice fischio finale ai microfoni di Sky. – Non riusciamo a fare due o tre passaggi di fila, per una squadra così non è normale. Ognuno di noi deve farsi due domande su cosa sta facendo e cosa può fare, perché così non va bene. Io per primo".

Il campione bosniaco ha messo sul tavolo tutta la fragilità di una squadra che non sembra sapersi svegliare da un incubo e sostanzialmente ha chiesto anche ai tifosi una mano per uscirne.

La Fiorentina di oggi non può reggere ai fischi di uno stadio “a metà”, e questo perché ogni tocco sbagliato sembra assumere i contorni dell’errore imperdonabile. La compagine gigliata sta insomma facendo i conti anche con la paura di chi evidentemente è consapevole del fatto che non basterà il nome per tirarsi fuori dalle sabbie mobili nelle quali si è ritrovata.