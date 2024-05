Paulo Fonseca, clamoroso a Lille: perde la Champions diretta al 94', beffa atroce

Il pareggio del Nizza regala il sogno Champions al Brest, mentre il Lille di Fonseca, al centro delle voci per un futuro al Milan, è quarto.

Il Lille di Paulo Fonseca chiude al quarto posto in Ligue 1 in maniera rocambolesca. Ci sarà dunque il playoff di Champions League per il tecnico portoghese, al centro delle voci di mercato in queste ultime settimane per un possibile approdo sulla panchina del Milan.

Nell'ultimo turno del campionato francese, infatti, il Lille non è riuscito a mantenere il terzo posto che non ha così garantito la qualificazione al girone di Champions senza passare dai preliminari estivi, con cui invece lil Brest dovrà confrontarsi nei prossimi mesi.

In rimonta contro il Nizza, Fonseca sembrava pronto a festeggiare un'ottimo piazzamento, al quale hanno guardato con interesse anche i tifosi del Milan, viste le continue voci che lo vedrebbero in prima fila per la panchina rossonera.

Alla fine, però, il team di Farioli ha pareggiato al 94', permettendo al Brest il sorpasso in classifica (in virtù del successo contro il Tolosa) e una prima storica qualificazione diretta alla Champions. Solo il VAR ha escluso la beffa finale, con il 3-2 al 97' annullato, quando ormai il Lille sarebbe stato comunque quarto.