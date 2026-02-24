Paulo Fonseca a 4 anni dallo scoppio della guerra in Ucraina: "La notte nel bunker con De Zerbi, Infantino è come Trump"

"Sono indignato. Gli attacchi contro l'Ucraina stanno diventando più frequenti e più mortali. Speravo che, col tempo, le cose sarebbero cambiate. Ma da quando Trump è tornato al potere e ha promesso una pace rapida, la situazione è chiaramente peggiorata. Ogni giorno vengono lanciati centinaia di droni e decine di missili. Gli Stati Uniti hanno indebolito la posizione sia dell'Ucraina che dell'Unione Europea. E questo ha reso la vita ancora più difficile per gli ucraini. Mi sento sempre più indignato".

Per mia moglie è ancora peggio. Sogniamo di tornare in Ucraina. Lei sogna quel momento in cui torneremo in un paese in pace, al sicuro. È di Donetsk e vive questa situazione dai primi giorni del 2014. Mi raccontava spesso di quello che era successo lì. La sua famiglia aveva già dovuto lasciare la propria casa per andare a Kiev, e ora ha dovuto lasciare Kiev per il Portogallo.

E ancora: "Una delle ultime cose che facciamo prima di andare a letto è guardare le notizie dall'Ucraina, e ci rendiamo conto di quanto siamo lontani da una soluzione, soprattutto a causa dell'atteggiamento del presidente degli Stati Uniti, che sembra sempre schierarsi con la Russia e Putin. L'Ucraina è un paese fantastico. Amo la gente, amo il paese. Mi sento un po' ucraino. È più difficile nelle zone vicino a Donetsk e Luhansk. Ma Kiev, per esempio, è ancora una città fantastica. Leopoli è una città fantastica. Kharkiv, dove ho trascorso così tanto tempo, è una città fantastica. Anche parzialmente distrutta, l'Ucraina è un paese fantastico".