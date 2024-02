Paulinho si era trasferito all'Al-Ahli, in Arabia Saudita, nel luglio del 2021: dopo due mesi aveva lasciato il club in fretta e furia.

All'Al Ahli da luglio a settembre. L'avventura di Paulinho, centrocampista brasiliano attualmente al Corinthians, non è andata oltre l'estate. Parliamo del brevissimo periodo del 2021, quando il verdeoro decise di lasciare la Cina per trasferirsi in Arabia Saudita.

Divenuta celebre nel 2023 per aver acquistato giocatori come Mahrez e Firmino, l'Al-Ahli è finita nel mirino del suo ex calciatore Yasser Al-Musaylim.

One-club man che ha giocato in biancoverde tra il 2005 e il 2023, il vecchio portiere del club ha raccontato perchè Paulinho ha probabilmente deciso di abbandonare in fretta e furia la sua avventura araba nel 2021.