Paul Scholes non ha dubbi su chi sia stato il suo peggior compagno di squadra: "Mai visto nulla del genere"

In 20 anni di carriera professionistica, Paul Scholes ne ha viste davvero tante: sono centinaia i giocatori passati dalle parti del suo Manchester United, con cui ha potuto condividere lo spogliatoio.
Alcuni, più di altri, gli sono rimasti impressi nella mente: non solo in senso positivo, ma anche e soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti negativi.
Alla domanda su chi fosse stato il suo peggior compagno di squadra, Scholes ha citato il portiere Mark Bosnich, che sarebbe dovuto succedere a Peter Schmeichel nei 'Red Devils'.