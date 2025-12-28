Paul Scholes non ha dubbi su chi sia stato il suo peggior compagno di squadra: "Mai visto nulla del genere"

In merito ai peggiori compagni avuti in squadra, Scholes ha sparato a zero nei confronti di Bosnich.

"Torno ancora una volta sui portieri, quando abbiamo dovuto cercare di sostituire Peter Schmeichel, cosa che era fondamentalmente difficile. Avevamo alcuni candidati: penso a Massimo Taibi, a Mark Bosnich. Pensavo che Mark fosse un buon portiere all'Aston Villa. Quando è arrivato da noi, però, si è dimostrato poco professionale. Onestamente era tutto ridicolo. Durante l'allenamento dei tiri di solito si calcia 15 o 20 volte. Dopo tre tiri era già completamente esausto e diceva 'Mettete qualcun altro in porta'".