FBL-ENG-PR-MAN UTD-SWANSEAAFP
Daniel Buse

Paul Scholes non ha dubbi su chi sia stato il suo peggior compagno di squadra: "Mai visto nulla del genere"

Scholes ha giocato allo United per 20 anni, durante i quali ha avuto molti compagni di squadra: uno di loro gli è rimasto particolarmente impresso.

In 20 anni di carriera professionistica, Paul Scholes ne ha viste davvero tante: sono centinaia i giocatori passati dalle parti del suo Manchester United, con cui ha potuto condividere lo spogliatoio.

Alcuni, più di altri, gli sono rimasti impressi nella mente: non solo in senso positivo, ma anche e soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti negativi.

Alla domanda su chi fosse stato il suo peggior compagno di squadra, Scholes ha citato il portiere Mark Bosnich, che sarebbe dovuto succedere a Peter Schmeichel nei 'Red Devils'.

  • veronGetty Images

    DIFESA A VERON

    A The Overlap, Scholes ha parlato dei peggiori trasferimenti dello United e ha citato Juan Sebastian Veron, che ricorre spesso in questa discussione. 

    L'argentino è arrivato a Manchester dalla Lazio nel 2001 per la cifra record di circa 35 milioni di euro, ma nei suoi due anni a 'Old Trafford' non è riuscito a convincere.

    "Veron era un giocatore fantastico, molto talentuoso. Non so perché non abbia funzionato per lui, ma che calciatore!", ha detto Scholes entusiasta di Veron, anche se è stato considerato un flop.

  • Mark BosnichGetty Images Sport

    "COMPLETAMENTE ESAUSTO DOPO TRE TIRI"

    In merito ai peggiori compagni avuti in squadra, Scholes ha sparato a zero nei confronti di Bosnich.

    "Torno ancora una volta sui portieri, quando abbiamo dovuto cercare di sostituire Peter Schmeichel, cosa che era fondamentalmente difficile. Avevamo alcuni candidati: penso a Massimo Taibi, a Mark Bosnich. Pensavo che Mark fosse un buon portiere all'Aston Villa. Quando è arrivato da noi, però, si è dimostrato poco professionale. Onestamente era tutto ridicolo. Durante l'allenamento dei tiri di solito si calcia 15 o 20 volte. Dopo tre tiri era già completamente esausto e diceva 'Mettete qualcun altro in porta'".

  • Salford City v Crawley Town - Sky Bet League TwoGetty Images Sport

    "MAI VISTO NULLA DEL GENERE"

    Scholes ha anche rivelato che Bosnich non possedeva nemmeno le abilità di base per effettuare un rinvio.

    "Non mi ero mai accorto che non sapesse calciare. Non avevo mai visto nulla di simile. Abbiamo giocato la prima partita della stagione in trasferta contro l'Everton e nessuno di noi lo sapeva prima: non è nemmeno arrivato alla linea di metà campo. Non c'era vento, era una giornata perfetta. Ma con i suoi piedi, numero 48, ha passato tutto il tempo a calciare il terreno con quelle grandi scarpe. È stato deludente".

