Paul Scholes ammette che gli "piacerebbe molto" che il Manchester United ingaggiasse la stella "incazzata" del Tottenham.
Romero ha collezionato 152 presenze con il Tottenham da quando è arrivato dall'Atalanta nel 2021, segnando sei gol e aiutando il club a vincere un titolo di Europa League. Il 27enne ha recentemente firmato un prolungamento del contratto fino alla fine della stagione 2028-29, ma ha fortemente lasciato intendere di essere insoddisfatto di come viene gestito il club dopo il pareggio per 2-2 degli Spurs con il Manchester City il 1° febbraio, in cui ha dovuto lasciare il campo all'intervallo.
In un post esplosivo su Instagram, Romero ha scritto: "Grande impegno da parte di tutti i miei compagni di squadra ieri, sono stati incredibili. Volevo essere disponibile per aiutarli anche se non mi sentivo bene, soprattutto perché avevamo solo 11 giocatori a disposizione - incredibile ma vero e vergognoso. Continueremo a presentarci e ad assumerci la responsabilità di cambiare questa situazione, lavorando sodo e restando uniti. Non mi resta che ringraziare tutti voi per essere lì e per sostenerci sempre, tifosi".
Cartellino rosso avventato all'Old Trafford
Nonostante il suo sfogo, Frank ha mantenuto Romero nella formazione titolare degli Spurs per la trasferta di sabato pomeriggio all'Old Trafford. Il calciatore argentino è rimasto in campo solo 29 minuti, però, perché è stato espulso per un fallo sconsiderato sul centrocampista dello United Casemiro.
È stato il quarto cartellino rosso della sua carriera al Tottenham, più di qualsiasi altro giocatore della Premier League dal suo arrivo nel calcio inglese, e gli Spurs hanno perso 2-0. Frank, tuttavia, è subito corso in sua difesa dopo la partita.
"Per me è un leader. È un leader giovane e sta imparando ogni giorno", ha detto il tecnico degli Spurs ai giornalisti. "Ho detto che ho usato l'esempio di quando avevo 30 anni. Pensavo di essere al top, ma non ero neanche lontanamente al livello che ho oggi in termini di leadership e comprensione delle cose.
E poi, quando hai un giocatore che gioca con tanta passione e aggressività, possono succedere cose del genere. Questo non vuol dire che non debba imparare da questo episodio, ovviamente deve imparare da questo episodio per andare avanti".
Scholes: Adoro il suo carattere!
Anche Scholes è un grande fan di Romero e ritiene che sarebbe un acquisto ideale per lo United, nonostante i suoi precedenti disciplinari. L'ex stella dei Red Devils e dell'Inghilterra ha dichiarato nell'ultima puntata del podcast "The Good, The Bad and The Football": "Sai una cosa? Lo adoro. Adoro guardarlo giocare a calcio.
È arrabbiato con gli Spurs, vero? Non vuole stare lì. Se la prende con il pubblico, se la prende con la dirigenza, credo che abbia perso un po' la testa.
Ma lo adorerei al Manchester United. Adoro il suo carattere".
Cosa riserva il futuro a Romero?
Romero salterà le prossime quattro partite di Premier League degli Spurs a causa di una squalifica per "gioco scorretto grave". La squadra di Frank ospiterà il Newcastle martedì sera, prima del grande derby del nord di Londra contro l'Arsenal e delle partite contro Fulham e Crystal Palace.
Il Tottenham è anche in attesa del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League a marzo, in cui Romero potrà giocare. Resta da vedere, tuttavia, se gli Spurs riusciranno a uscire dalla metà bassa della classifica della Premier League senza il loro capitano, o se questi deciderà di rimanere oltre la fine della stagione.
Anche Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid sono stati accostati a Romero, che potrebbe cercare una nuova sfida dopo aver giocato un altro Mondiale con l'Argentina quest'estate.
