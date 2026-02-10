Paul Scholes ammette che gli "piacerebbe molto" che il Manchester United ingaggiasse la stella "incazzata" del Tottenham.

Romero ha collezionato 152 presenze con il Tottenham da quando è arrivato dall'Atalanta nel 2021, segnando sei gol e aiutando il club a vincere un titolo di Europa League. Il 27enne ha recentemente firmato un prolungamento del contratto fino alla fine della stagione 2028-29, ma ha fortemente lasciato intendere di essere insoddisfatto di come viene gestito il club dopo il pareggio per 2-2 degli Spurs con il Manchester City il 1° febbraio, in cui ha dovuto lasciare il campo all'intervallo.

In un post esplosivo su Instagram, Romero ha scritto: "Grande impegno da parte di tutti i miei compagni di squadra ieri, sono stati incredibili. Volevo essere disponibile per aiutarli anche se non mi sentivo bene, soprattutto perché avevamo solo 11 giocatori a disposizione - incredibile ma vero e vergognoso. Continueremo a presentarci e ad assumerci la responsabilità di cambiare questa situazione, lavorando sodo e restando uniti. Non mi resta che ringraziare tutti voi per essere lì e per sostenerci sempre, tifosi".