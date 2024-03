Pau Cubarsí ha convinto tutti dopo Barcellona-Napoli, anche la Spagna: non ha neanche 18 anni, ma è tra i convocati

Dopo aver dominato contro il Napoli, Cubarsì è stato scelto dalla Spagna per le prossime gare: ha appena compiuto 17 anni.

Quante volte, nell'era social, ci si imbatte in post in cui viene rimarcato come l'età sia solo un numero? Andando oltre il boom delle pagine motivazionali, c'è da dire che probabilmente il principio vale eccome per Pau Cubarsì, giovanissimo giocatore del Barcellona che nel giro di poche settimane ha esordito da titolare, senza più lasciare il ruolo da difensore centrale.

Colosso contro il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League, Cubarsì ha convinto tutti. Non solo chi ha avuto modo di affrontarlo, con tanto di rimpianti su un movimento italiano con pochissimi illuminati capaci di mandare in campo giocatori adolescenti, ma anche il proprio paese.

Nonostante giochi nel Barcellona da meno di due mesi, Cubarsì è già stato convocato nella Spagna. Una Roja giovane, sempre più, che affronterà due amichevoli a marzo in preparazione dell'Europeo 2024 oramai imminente.