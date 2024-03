Pasqua, il calcio si ferma solo in Serie A: squadre in campo sabato e poi direttamente lunedì, unico campionato in Europa

Tutta Europa in campo il 31 marzo, non la A. Turno diviso tra sabato e lunedì per non giocare il giorno di Pasqua: in Premier ci sarà City-Arsenal.

Serie A in campo sabato. E poi lunedì. Il 30esimo turno di campionato, infatti, vede un giorno di pausa tra le due giornate in virtù della Pasqua, in cui Lega ed emittenti tv hanno scelto di non inserire gare del massimo torneo. Domenica 31 marzo, infatti, la Serie A non scenderà in campo.

Una particolarità che non ha eguali in Europa, considerando che tutti i maggiori tornei continentali verranno disputati normalmente anche nel giorno di Pasqua, domenica 31 marzo. La Serie A divide invece il proprio trentesimo turno, il primo dopo la sosta, pur di non giocare nell'ultimo giorno del mese.

Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1, ovvero gli altri campionati della top cinque europea, saranno regolarmente in campo il giorno di Pasqua, al pari di Belgio, Olanda, Danimarca, Portogallo e Grecia. Insomma, per Pasqua si chiude solo in Serie A.