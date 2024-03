Partite di calcio in TV oggi lunedì 25 marzo: Serie C e Bundesliga femminile

Tutte le partite visibili in diretta TV lunedì 25 marzo 2024: in campo la Serie C e la Bundesliga femminile.

Archiviata ufficialmente la pausa per le nazionali con il successo dell'Italia per 2-0 nella seconda amichevole della tournée statunitense contro l'Ecuador, inizia il countdown verso il ritorno del campionato.

In attesa di rivedere in campo la Serie A, non mancano gli appuntamento in TV per chi non sa stare senza calcio giocato.

In primo piano c'è la Serie C con la sfida del Girone C tra Crotone e Casertana, ma anche la Bundesliga femminile con il match tra Eintracht Francoforte e Werder Brema.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco il palinsesto completo di lunedì 25 marzo per non perdervi nulla.