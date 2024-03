Partite di calcio in TV oggi mercoledì 27 marzo: Champions League femminile e campionato arabo

Chi trasmette partite in diretta oggi: tutto il calcio in tv e streaming, dal Chelsea al Lione, passando per l'Ajax.

Chiusa la parentesi delle Nazionali, in attesa del ritorno della Serie A il prossimo weekend, il torneo più importante di scena il 27 marzo è sicuramente la Champions League femminile. Sempre più al centro dell'attenzione dei tifosi italiani e non, la Champions League è arrivata ai quarti di finale e precisamente al match di ritorno che deciderà quali saranno le quattro squadre impegnate in semifinale. Al pari della Champions League femminile, trasmessa in diretta tv e streaming, in giro per il mondo si gioca anche in tanti campionati di seconda e terza serie. L'articolo prosegue qui sotto