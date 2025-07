Parma-Werder Brema dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Werder Brema vs Parma Calcio 1913

Il Parma affronta i tedeschi del Werder Brema in amichevole: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Primo test amichevole estivo contro una Prima squadra per il nuovo Parma di Carlos Cuesta. Dopo la sgambata contro la formazione Primavera, la squadra gialloblù scenderà in campo contro i tedeschi del Werder Brema.

Un test subito impegnativo nonostante le gambe pesanti per i carichi di lavoro, che sarà utile per provare schemi e vedere all’opera qualche volto nuovo. Il Parma ricordiamo sta preparando la nuova stagione nel ritiro austriaco di Neustift, in Austria.

Tutte le info su Parma-Werder Brema: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.