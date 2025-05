Lo Scudetto può arrivare oggi, così come potrebbe essere rimandato al 38esimo e ultimo turno di Serie A: tensione per i tifosi di Napoli e Inter.

18 maggio, può arrivare lo Scudetto. Il Napoli ha la prima possibilità di vincere il titolo, ma i Campioni d'Italia in carica dell'Inter sperano di rimandarlo o meglio scavalcare i partenopei in vista dell'ultimissima giornata.

Tensione massima per le due partite in contemporanea, con l'Inter che ospita la Lazio e il Napoli di scena a Parma, quest'ultima in lotta per non retrocedere e per nulla disposta a lasciar spazio alla capolista. Allo stesso modo la squadra di Baroni cerca di raggiungere la Champions League.

In termini Scudetto, però, com'è l'attuale situazione con i risultati che stanno maturando tra Milano e Parma?