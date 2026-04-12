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McTominay De Bruyne Parma NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Parma-Napoli 1-1, pagelle e tabellino: McTominay salva gli azzurri, Strefezza letale, Juan Jesus la combina grossa, De Bruyne non si accende, Elpeghe promosso

Serie A
Parma Calcio 1913 vs Napoli
Parma Calcio 1913
Napoli

Strefezza sblocca Parma-Napoli dopo appena 33 secondi, McTominay la riprende evitando il ko agli azzurri: la squadra di Conte non sfonda e fallisce l'allungo sul Milan.

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Il Napoli non sfonda e fallisce un deciso allungo sul Milan (ora a -3), nonché impedendosi di alimentare ulteriormente speranze di rimonta Scudetto.

A Parma finisce 1-1, coi ragazzi di Cuesta passati in vantaggio non appena Di Bello ha dato il via al match ma riacciuffati da Scott McTominay, salva-azzurri col suo dodicesimo goal stagionale.

Avvio fulmineo dei ducali, che la sbloccano dopo appena 33 secondi complice un regalo grande quanto una casa della coppia Buongiorno-Juan Jesus e la preziosa sponda dell'uomo scelto a sorpresa da Cuesta: Nesta Elphege. Strefezza, tutto solo, piazza il pallone sul palo lungo 'baciandolo' ed insaccando l'1-0.

Gli azzurri reagiscono ma in maniera sterile, proponendo un forcing che si infrange contro l'ottimo muro eretto dagli emiliani: De Bruyne, Hojlund e McTominay non trovano spazi, gli esterni girano a vuoto, Anguissa e Lobotka si confermano appannati. Il primo tempo, così, scivola via col Parma avanti.

Lo spartito della ripresa non cambia, col Napoli all'assalto senza trovare il varco giusto che la squadra di Conte però trova finalmente al 60' con McTominay: l'ex United, fin lì deludente, appena dentro l'area calcia col destro alle spalle di Suzuki una palla apparecchiata da Hojlund.

Conte - dopo la mossa Alisson Santos per Anguissa - toglie il danese e ripropone Giovane centravanti per smuovere il castello gialloblù, che non crolla nemmeno quando lo stesso McTominay ci riprova col solito pezzo forte della casa: la rovesciata (debole, para Suzuki).

I partenopei al netto di un calo fisiologico ci provano anche nel finale (il giapponese dice no ad Alisson), ma il punteggio non cambia: De Bruyne & co. frenano, la banda Cuesta avvicina ulteriormente la salvezza.

  • PAGELLE PARMA

    Prima in A da titolare coi fiocchi per Elphege (7), autore della sponda aerea valsa l'1-0 di uno Strefezza (7) chirurgico nel fulminare Milinkovic-Savic. Troilo e Valenti (6 e 5,5) influenzano un giudizio ampiamente positivo risultando poco reattivi in occasione dell'1-1, Keita (6,5) ovunque, Nicolussi Caviglia (6) cala alla distanza.

    VOTI PARMA (3-5-2): Suzuki 6; Circati 6,5, Troilo 6, Valenti 5,5; Delprato 6, Bernabé 6 (66' Ordonez 6), Keita 6,5, Nicolussi Caviglia 6 (66' Estevez 6), Valeri 6,5; Elphege 7 (59' Sorensen 6), Strefezza 7 (72' Mikolajewski sv). All. Cuesta.



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  • PAGELLE NAPOLI

    Juan Jesus (4,5) disastroso nella lettura costata il goal di Strefezza, Buongiorno (5) perde il duello con Elphege e rischia, Anguissa (5) ancora lontano dalla miglior forma. Hojlund e McTominay (6,5 e 6,5) si accendono nel momento più difficile confezionando il pareggio, De Bruyne (5,5) non trova la chiave giusta per fare la differenza.

    Alisson Santos (6,5) col suo ingresso fornisce vivacità, Giovane (5) no. Esterni a singhiozzo: 5,5 sia a Politano che a Spinazzola.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 4,5 (46' Beukema 6), Buongiorno 5, Olivera 6; Politano 5,5 (78' Gutierrez sv), Anguissa 5 (56' Alisson Santos 6,5), Lobotka 6, Spinazzola 5,5; De Bruyne 5,5 (78' Elmas sv), McTominay 6,5; Hojlund 6,5 (66' Giovane 5). All. Conte.


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  • TABELLINO PARMA-NAPOLI

    PARMA-NAPOLI 1-1

    Marcatori: 1' Strefezza (P), 60' McTominay (N)

    PARMA (3-5-2): Suzuki 6; Circati 6,5, Troilo 6, Valenti 5,5; Delprato 6, Bernabé 6 (66' Ordonez 6), Keita 6,5, Nicolussi Caviglia 6 (66' Estevez 6), Valeri 6,5; Elphege 7 (59' Sorensen 6), Strefezza 7 (72' Mikolajewski sv). All. Cuesta.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 4,5 (46' Beukema 6), Buongiorno 5, Olivera 6; Politano 5,5 (78' Gutierrez sv), Anguissa 5 (56' Alisson Santos 6,5), Lobotka 6, Spinazzola 5,5; De Bruyne 5,5 (78' Elmas sv), McTominay 6,5; Hojlund 6,5 (66' Giovane 5). All. Conte.

    Arbitro: Di Bello

    Ammoniti: Circati (P)

    Espulsi: nessuno


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