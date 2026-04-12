Parma-Napoli 1-1, pagelle e tabellino: McTominay salva gli azzurri, Strefezza letale, Juan Jesus la combina grossa, De Bruyne non si accende, Elpeghe promosso

Juan Jesus (4,5) disastroso nella lettura costata il goal di Strefezza, Buongiorno (5) perde il duello con Elphege e rischia, Anguissa (5) ancora lontano dalla miglior forma. Hojlund e McTominay (6,5 e 6,5) si accendono nel momento più difficile confezionando il pareggio, De Bruyne (5,5) non trova la chiave giusta per fare la differenza.

Alisson Santos (6,5) col suo ingresso fornisce vivacità, Giovane (5) no. Esterni a singhiozzo: 5,5 sia a Politano che a Spinazzola.

VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 4,5 (46' Beukema 6), Buongiorno 5, Olivera 6; Politano 5,5 (78' Gutierrez sv), Anguissa 5 (56' Alisson Santos 6,5), Lobotka 6, Spinazzola 5,5; De Bruyne 5,5 (78' Elmas sv), McTominay 6,5; Hojlund 6,5 (66' Giovane 5). All. Conte.



