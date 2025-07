Parma-Maiorca dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Maiorca vs Parma Calcio 1913

Altra amichevole per il Parma che sfida gli spagnoli del Maiorca: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Nuova amichevole internazionale per il Parma. Dopo il test vinto contro la squadra Primavera e il pareggio per 0-0 contro i tedeschi del Werder Brema, la formazione gialloblù si prepara a scendere nuovamente in campo.

Avversario di giornata sono gli spagnoli del Maiorca (squadra di Liga): una gara dunque che potrà già fornire indicazioni importanti al nuovo allenatore del Parma Carlos Cuesta, che sta conoscendo la rosa a sua disposizione in queste prime settimane di lavoro.

Tutte le info su Parma-Maiorca: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.