Bremer Conceicao Parma JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Parma-Juventus 1-4 pagelle e tabellino: Bremer monumentale, McKennie il solito tuttofare, Cambiaso resta irriconoscibile

Dopo una prova non troppo convincente in Champions League, la Juventus di Spalletti torna a incantare con una grande prestazione in trasferta contro il Parma: una doppietta di Bremer, un goal di McKennie e uno di David valgono il 4-1 al Tardini.

C’è una squadra che nelle ultime settimane sta mettendo in evidenza ampi margini di miglioramento. La Juventus ha cambiato totalmente faccia dall’arrivo di Luciano Spalletti e ora risponde pienamente all’identità richiesta dal proprio allenatore, spazzando via con grande sicurezza il Parma in una trasferta notoriamente insidiosa.

L’avvio di partita è fulmineo da parte dei bianconeri, con due grandi occasioni sui piedi di Conceicao. La prima, su un’azione orchestrata, vede Kalulu servire il portoghese a botta sicura, ma Corvi devia miracolosamente in angolo. Poco dopo, su contropiede, l’ex Porto colpisce in pieno la traversa.

A differenza di partite come quelle contro Lecce (1-1) e Cagliari (0-1), i bianconeri riescono a sbloccare per primi il match: Bremer firma il vantaggio di testa sugli sviluppi di un corner, indirizzando la partita. Pochi minuti più tardi, McKennie raddoppia con una semirovesciata, girando in porta il cross dalla destra di Kalulu, chiudendo un primo tempo con doppio vantaggio.

All’inizio della ripresa, Spalletti sostituisce l’affaticato Yildiz con Miretti. Il Parma accorcia le distanze grazie al goffo intervento di Cambiaso, che nel tentativo di respingere un cross basso infila all’incrocio dei pali. La Juventus non si abbatte e nel giro di pochi minuti allunga nuovamente con la doppietta personale di Bremer, ribadendo in rete su sponda aerea di David. Bremer segna ancora pochi minuti dopo con un tap-in vincente a porta vuota, approfittando della respinta corta di Corvi su tiro di Conceicao. In pieno recupero, Openda trova il 5-1, ma il goal viene annullato per offside.

  • PAGELLE PARMA

    La parata su Conceicao in avvio di partita è da incorniciare e sembra preannunciare una grande serata, che però non sarà: Corvi (voto 6) compie un vero miracolo sul portoghese nei primi minuti di gioco. Nella ripresa, invece, respinge in modo impreciso una conclusione tutt’altro che imparabile dello stesso Conceicao, favorendo il tap-in vincente di David.

    Serata negativa per Oristanio (voto 5): l’ex Venezia fatica sin dalle prime battute, non riesce mai a saltare l’uomo e va spesso in difficoltà anche in fase di ripiegamento difensivo. All’intervallo Cuesta lo sostituisce, preferendogli Britschgi.

    Giornata da blackout per l’intera retroguardia del Parma (voto 5), costantemente in affanno contro un avversario aggressivo e dinamico. I ducali non riescono mai a prendere le misure, soffrendo le continue sovrapposizioni di esterni e terzini e andando in difficoltà in troppe occasioni.

    VOTI PARMA (4-3-2-1): Corvi 6 Delprato 5, Circati 5, Troilo 5, Valeri 5; Keita 5.5, Nicolussi Caviglia 5.5 (65' Sorensen 5.5), Bernabé 5.5 (74' Estevez 6); Oristanio 5 (46' Britschgi 5.5), Ondrejka 5 (75' Elphege 6); Pellegrino 5. All. Cuesta.

  • PAGELLE JUVENTUS

    Sono giorni caldissimi per il mercato della Juventus, in cui il mondo bianconero ruota attorno al nome di una prima punta. Jonathan David (voto 7.5) sembra non curarsene e continua a rispondere sul campo, dopo un avvio italiano tutt’altro che brillante. Lavora bene di sponda, favorisce la rete dell’1-3 e si toglie anche la soddisfazione personale con una rete piuttosto semplice, ma importante.

    Il migliore in campo, però, resta Bremer (voto 8): di ruolo difensore centrale - giusto per ricordarlo - chiude in poco più di un’ora con una doppietta, vince infiniti duelli contro un avversario ostico come Pellegrino e gestisce la linea difensiva come un vero leader. Chissà cosa sarebbe stata la sua carriera senza quei gravi infortuni.

    Cambiaso (voto 5) è per l’ennesima volta l’unica macchia della squadra. Non solo per l’autorete, goffa ed evitabile, ma anche per una leggerezza che rischia di riaprire il match. La cura Spalletti ha funzionato praticamente con tutti… meno che con lui.

    Viene da chiedersi cosa stia aspettando la Juventus a chiudere l’accordo per il rinnovo di McKennie (voto 7.5): lo statunitense fa tutto e lo fa ai limiti della perfezione. Bene in mezzo al campo, corre tantissimo sulla fascia, è cinico sotto porta e utile anche in fase difensiva. Insomma, un tuttofare imprescindibile per questa squadra.

    VOTI JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6.5; Kalulu 7, Bremer 8 (65' Gatti 6), Kelly 6.5, Cambiaso 5; Locatelli 6.5, Thuram 6.5; Conceicao 7 (65' Kostic 6), McKennie 7.5 (74' Cabal 6), Yildiz 6 (46' Miretti 6.5); David 7.5 (81' Openda 6). All. Spalletti.

  • TABELLINO PARMA-JUVENTUS 1-4

    Marcatori: 15' Bremer, 37' McKennie, 51' aut. Cambiaso, 54' Bremer, 64' David

    PARMA (4-3-2-1): Corvi 6 Delprato 5, Circati 5, Troilo 5, Valeri 5; Keita 5.5, Nicolussi Caviglia 5.5 (65' Sorensen 5.5), Bernabé 5.5 (74' Estevez 6); Oristanio 5 (46' Britschgi 5.5), Ondrejka 5 (75' Elphege 6); Pellegrino 5. All. Cuesta.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6.5; Kalulu 7, Bremer 8 (65' Gatti 6), Kelly 6, Cambiaso 5; Locatelli 6.5, Thuram 6; Conceicao 7 (65' Kostic 6), McKennie 7.5 (74' Cabal 6), Yildiz 6 (46' Miretti 6.5); David 7.5 (81' Openda 6). All. Spalletti.

    Arbitro: Fourneau

    Ammoniti: 17' Conceicao, 24' Bremer, 26' McKennie, 86' Circati

    Espulsi: -

0