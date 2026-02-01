Parma-Juventus 1-4 pagelle e tabellino: Bremer monumentale, McKennie il solito tuttofare, Cambiaso resta irriconoscibile

Sono giorni caldissimi per il mercato della Juventus, in cui il mondo bianconero ruota attorno al nome di una prima punta. Jonathan David (voto 7.5) sembra non curarsene e continua a rispondere sul campo, dopo un avvio italiano tutt’altro che brillante. Lavora bene di sponda, favorisce la rete dell’1-3 e si toglie anche la soddisfazione personale con una rete piuttosto semplice, ma importante.

Il migliore in campo, però, resta Bremer (voto 8): di ruolo difensore centrale - giusto per ricordarlo - chiude in poco più di un’ora con una doppietta, vince infiniti duelli contro un avversario ostico come Pellegrino e gestisce la linea difensiva come un vero leader. Chissà cosa sarebbe stata la sua carriera senza quei gravi infortuni.

Cambiaso (voto 5) è per l’ennesima volta l’unica macchia della squadra. Non solo per l’autorete, goffa ed evitabile, ma anche per una leggerezza che rischia di riaprire il match. La cura Spalletti ha funzionato praticamente con tutti… meno che con lui.

Viene da chiedersi cosa stia aspettando la Juventus a chiudere l’accordo per il rinnovo di McKennie (voto 7.5): lo statunitense fa tutto e lo fa ai limiti della perfezione. Bene in mezzo al campo, corre tantissimo sulla fascia, è cinico sotto porta e utile anche in fase difensiva. Insomma, un tuttofare imprescindibile per questa squadra.

VOTI JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6.5; Kalulu 7, Bremer 8 (65' Gatti 6), Kelly 6.5, Cambiaso 5; Locatelli 6.5, Thuram 6.5; Conceicao 7 (65' Kostic 6), McKennie 7.5 (74' Cabal 6), Yildiz 6 (46' Miretti 6.5); David 7.5 (81' Openda 6). All. Spalletti.