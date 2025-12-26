Probabili formazioni Parma-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Delprato, Pellegrino, Cutrone, Kean, Gudmundsson e Gosens

Sono punti importanti in chiave salvezza quelli che mette in palio la gara del Tardini (sabato ore 12.30) tra Parma e Fiorentina che aprirà la diciassettesima giornata di campionato.
La formazione di Cuesta è quintultima con 14 punti (in 15 partite) e nell’ultimo turno di campionato disputato ha perso contro la Lazio.
Dopo il netto successo per 5-1 contro l’Udinese, il primo in questo campionato, la Fiorentina è chiamata a dare continuità per muovere una classifica che la vede all’ultimo posto con appena 9 punti conquistati in 16 giornate.
Chi gioca titolare in Parma-Fiorentina? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.