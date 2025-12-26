Probabili formazioni Parma-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Delprato, Pellegrino, Cutrone, Kean, Gudmundsson e Gosens

Assenze importanti in difesa per Vanoli, costretto a rinunciare all’infortunato Pablo Marì e allo squalificato Ranieri: Comuzzo ha riportato una ferita suturata con 15 punti ma dovrebbe recuperare. A sinistra spazio a Parisi, ma Gosens è convocato; in mezzo fiducia a Ndour. In attacco invece agiranno Kean e Gudmundsson.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.