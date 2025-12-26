Pubblicità
Nino Caracciolo

Probabili formazioni Parma-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Delprato, Pellegrino, Cutrone, Kean, Gudmundsson e Gosens

Parma e Fiorentina si affrontano nella 17ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

Sono punti importanti in chiave salvezza quelli che mette in palio la gara del Tardini (sabato ore 12.30) tra Parma e Fiorentina che aprirà la diciassettesima giornata di campionato.

La formazione di Cuesta è quintultima con 14 punti (in 15 partite) e nell’ultimo turno di campionato disputato ha perso contro la Lazio.

Dopo il netto successo per 5-1 contro l’Udinese, il primo in questo campionato, la Fiorentina è chiamata a dare continuità per muovere una classifica che la vede all’ultimo posto con appena 9 punti conquistati in 16 giornate.

Chi gioca titolare in Parma-Fiorentina? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    Cuesta ritrova Delpato e Circati, che si contendono una maglia da titolare con il primo favorito. L’allenatore dovrebbe schierare il suo Parma con il 4-3-2-1, con Ondrejka e Benedyczak che agiranno alle spalle dell’unica punta Pellegrino. Ancora panchina per Cutrone.

    PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino. All. Cuesta

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Assenze importanti in difesa per Vanoli, costretto a rinunciare all’infortunato Pablo Marì e allo squalificato Ranieri: Comuzzo ha riportato una ferita suturata con 15 punti ma dovrebbe recuperare. A sinistra spazio a Parisi, ma Gosens è convocato; in mezzo fiducia a Ndour. In attacco invece agiranno Kean e Gudmundsson.

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli. 

  • INDISPONIBILI PARMA

    • Frigan - Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro - Rientro febbraio-marzo
    • Ndiaye - Pubalgia - Da valutare
    • Suzuki - Frattura del terzo dito della mano e dello scafoide - Rientro marzo

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    • Lamptey - Lacerazione del crociato anteriore - Rientro marzo
    • Pablo Marì - Risentimento muscolare - Da valutare
    • Ranieri - Squalificato
    • Sabiri - Problema fisico - Da valutare
