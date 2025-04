Dopo l'Inter il Parma ferma anche la Juventus: quante big cadute al "Tardini", il Napoli è avvisato

Parma si conferma una trasferta complicata per le squadre di vertice: la vittoria con la Juventus è l'ultimo di tanti risultati positivi in casa.

La Juventus è caduta a Parma lasciando tre punti che potrebbero essere cruciali per la qualificazione in Champions; una sconfitta che fa male anche per come è arrivata nonostante non si possa definire una sorpresa in assoluto.

Il Parma infatti fin da inizio stagione ha dimostrato di saper fronteggiare molto bene le big davanti ai propri tifosi; prima dei bianconeri già altre grandi si erano fermate in questa trasferta.

Un messaggio chiaro al Napoli di Antonio Conte, che ancora dovrà affrontare la squadra di Chivu fuori casa; con il tecnico rumeno il Parma ha svoltato ed è adesso vicino alla salvezza.