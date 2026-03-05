Parla Rabiot: "Mi aspettavo un impatto del genere al Milan, Allegri più sereno rispetto ai tempi della Juventus"

"La fiducia in me stesso è sempre stata un tratto del mio carattere - ha proseguito Rabiot - Con il tempo, con l’esperienza, questa fiducia è cresciuta sempre di più. Questa è una cosa che voglio trasmettere anche qui, al Milan. Se siamo qui, vuol dire che siamo forti, che abbiamo qualità, e sono cose che dobbiamo dimostrare. Per questo è utile provare, a volte rischiare alcune cose, e per farlo bisogna avere fiducia in noi stessi".

E sul compagno di squadra Luka Modric:

"La sua qualità la conoscevamo, mi ha stupito il fatto che sia in grado di correre per novanta minuti, avanti e indietro. A quarant’anni non è una cosa scontata, ha un fisico straordinario. Anche in cose come queste trovi serenità e fiducia".