Parla Rabiot: "Mi aspettavo un impatto del genere al Milan, Allegri più sereno rispetto ai tempi della Juventus"

Adrien Rabiot indossa la maglia del Milan soltanto dall'inizio della stagione, dopo che i rossoneri lo hanno riportato in Italia strappandolo al Marsiglia. Ma in pochi mesi è riuscito a conquistare tutti, grazie a una qualità spesso superiore in mezzo al campo.
Che l'ex juventino sia un imprescindibile per Massimiliano Allegri non lo dice solo il rapporto di lunga data tra i due, risalente già all'esperienza comune alla Juventus: lo ribadiscono i numeri, che rivelano che in assenza del francese quest'anno la media punti del Milan è scesa da 2,4 a partita a 1,6.
Di tutto questo, e di altro, ha parlato Rabiot in un'intervista concessa a Rivista Undici a pochi giorni dal derby in programma domenica sera contro l'Inter.