Il mancino della Roma esalta Ranieri: "Non so che pillola abbia usato con noi". E su Dybala: "Persona d'oro, il più forte con cui abbia giocato".

La prima stagione completa di Tommaso Baldanzi alla Roma si è conclusa in maniera tutto sommato positiva per entrambi: la squadra è arrivata a un passo dalla zona Champions League, lui si è ritagliato un discreto spazio proseguendo il proprio percorso di crescita.

In attesa degli Europei Under 21, che nelle prossime settimane vedrà impegnato anche lui con la maglia dell'Italia, l'ex giocatore dell'Empoli si è raccontato in un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio.

Una chiacchierata in cui Baldanzi ha trattato diversi argomenti, anche curiosi: dalla metaforica "pillola" usata da Ranieri per risvegliare la Roma alla scelta del numero 35 sulla maglia, passando per il soprannome "Piccolo Buddha" che gli era stato appiccicato addosso a Empoli.