Paratici al Milan, Marotta glissa: "Non mi farebbe alcun effetto, è una cosa che non mi riguarda"

Il presidente dell'Inter non ha commentato l'ormai imminente passaggio di Paratici al Milan in qualità di direttore sportivo: "Non mi riguarda".

Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset a pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Inter, match valevole per la semifinale d'andata della Coppa Italia edizione 2024/25. Il presidente nerazzurro è stato incalzato sull'argomento relativo a Fabio Paratici, ormai in procinto di diventare il nuovo direttore sportivo del Milan a partire dalla prossima stagione. L'articolo prosegue qui sotto Il massimo dirigente interista ha però preferito glissare sull'argomento, concentrandosi sull'imminente calcio d'inizio del match. Di seguito le sue parole: