Paolo Vanoli e il rapporto con Conte: "Dicevo: non potrò mai essere il secondo di Antonio"

L'attuale allenatore del Venezia svela: "Inizialmente con Conte è stata una fatica: lui ha bisogno di un altro carattere come vice".

Chi è Paolo Vanoli? 48 anni da compiere (li farà ad agosto), è una serie di personaggi racchiusi nello stesso personaggio.

Vanoli, ad esempio, è un ex terzino. Ha giocato nel Parma e pure in Nazionale, ha segnato in finale dell'ex Coppa UEFA. Vanoli, invece, oggi è un allenatore: del Venezia, in Serie B. Con varie esperienze da assistente di Antonio Conte nel mezzo, tra Italia, Chelsea e Inter, prima di prendere la propria strada allo Spartak Mosca e in Laguna.

Ecco: per qualcuno, anche dopo qualche anno, Vanoli è ricordato ancora nel ruolo di collaboratore di Conte. Ed è anche di questo, del rapporto con l'allenatore leccese, che il tecnico di Varese ha parlato in una chiacchierata con Cronache di Spogliatoio.