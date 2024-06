Paolo Montero riparte dalla Serie C: sarà l'allenatore della Juventus Next Gen

Dopo le ultime due gare in Serie A, l'allenatore lascia la Primavera per guidare l'Under 23 tra i professionisti.

Quella della Juventus Next Gen è stata una stagione molto positiva: i bianconeri si sono prima qualificati per i Playoff per poi ben figurare, salvo essere eliminati al secondo turno della fase nazionale dalla Carrarese.

Senza perdere, però: un buon risultato nel complesso che rilancia le ambizioni della Juventus riguardo la sua Under 23.

Non solo per la crescita dei giocatori, ma anche per lo sviluppo in panchina: per questo motivo ad allenare la Next Gen, nella prossima stagione, sarà Paolo Montero.