Ziolkowski Panathinaikos RomaGetty Images
Claudio D'Amato

Panathinaikos-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Ziolkowski vuol dire ottavi, Mancini da rosso, Taborda 'ringrazia' Ghilardi

L'incornata di Ziolkowski nel finale spedisce agli ottavi di Europa League la Roma, andata sotto col Panathinaikos in 10 contro 11 (espulso Mancini al 15'): lo spettro Playoff lo scaccia il polacco.

Seppur col brivido, la Roma pareggia 1-1 in casa del Panathinaikos e vola agli ottavi di Europa League.

Ad Atene la mission giallorossa si rivela più complicata del previsto, a causa dell'espulsione rimediata da Mancini dopo un quarto d'ora (fallo da ultimo uomo su Pantovic) che costringe Gasperini - già in emergenza - a fare di necessità virtù.

La Lupa parte alla grande e spreca con Tsimikas, Pellegrini e Ziolkowski, poi il rosso del difensore umbro fa venir fuori i greci che sfiorano il vantaggio con la traversa da fuori scheggiata da Katris.

Nella ripresa la Lupa tiene botta e sfiora l'eurogoal col destro volante a lato di Celik, salvo poi incassare l'1-0 del Pana: pasticcio di Ghilardi in disimpegno con la testa e 'regalo' a Taborda, che lo salta e trafigge Gollini (schierato per la prima volta dall'inizio da quando è alla Roma).

Gasp, senza punte - Dybala ha dolore al ginocchio e non viene rischiato - sperimenta Rensch in attacco e fa esordire il 2006 Della Rocca, fino a gioire per l'incornata vincente di Ziolkowski all'80' che spedisce i giallorossi tra le migliori 16 senza passare per i Playoff. Spareggi, coi quali invece la squadra di Rafa Benitez dovrà fare i conti.

  • PAGELLE PANATHINAIKOS

    Taborda (7) astuto ed abile a siglare l'1-0, Katris (6,5) unisce corsa e qualità, Siopis (6,5) stantuffo in mezzo al campo. Pantovic (6,5) provoca il rosso di Mancini, l'ex viola Lafont (5,5) tra i pali non fornisce sicurezza. Skarlatidis (5) entra e perde Ziolkowski in occasione dell'1-1.

    VOTI PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont 5,5; Palmer-Brown 5,5, Ingason 5,5, Touba 6; Katris 6,5, Bakasetas 6, Siopis 6,5 (59' Renato Sanches 6), Kyriakopoulos 6; Taborda 7 (72' Skarlatidis 5), Pantovic 6,5, Zaroury 6. All. Benitez.

  • PAGELLE ROMA

    Ziolkowski (7) uomo della provvidenza della Lupa, Ghilardi (5) gioca bene ma grava come un macigno la leggerezza costata l'1-0 greco, serata da cancellare per l'espulso Mancini (4,5). Soulé e Pellegrini (5,5 e 5,5) sprecano, bene Tsimikas (6,5), per Gollini (5,5) esordio incerto.

    VOTI ROMA (3-4-2-1): Gollini 5,5; Mancini 4,5, Ziolkowski 7, Ghilardi 5; Celik 6 (64' Rensch 5,5), Pisilli 6, Cristante 5,5 (64' Wesley 6), Tsimikas 6,5 (88' Angelino sv); Soulé 5,5 (46' Ndicka 6), El Aynaoui 6; Pellegrini 5,5 (67' Della Rocca 6). All. Gasperini.

  • TABELLINO PANATHINAIKOS-ROMA

    PANATHINAIKOS-ROMA 1-1

    Marcatori: 57' Taborda (P), 80' Ziolkowski (R)

    PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont 5,5; Palmer-Brown 5,5, Ingason 5,5, Touba 6; Katris 6,5, Bakasetas 6, Siopis 6,5 (59' Renato Sanches 6), Kyriakopoulos 6; Taborda 7 (72' Skarlatidis 5), Pantovic 6,5, Zaroury 6. All. Benitez.

    ROMA (3-4-2-1): Gollini 5,5; Mancini 4,5, Ziolkowski 7, Ghilardi 5; Celik 6 (64' Rensch 5,5), Pisilli 6, Cristante 5,5 (64' Wesley 6), Tsimikas 6,5 (88' Angelino sv); Soulé 5,5 (46' Ndicka 6), El Aynaoui 6; Pellegrini 5,5 (67' Della Rocca 6). All. Gasperini.

    Arbitro: Martinez (Spagna)

    Ammoniti: Siopis (P), Ghilardi (R), Pisilli (R)

    Espulsi: 15' Mancini (R)

