Panathinaikos-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Ziolkowski vuol dire ottavi, Mancini da rosso, Taborda 'ringrazia' Ghilardi

Seppur col brivido, la Roma pareggia 1-1 in casa del Panathinaikos e vola agli ottavi di Europa League.

Ad Atene la mission giallorossa si rivela più complicata del previsto, a causa dell'espulsione rimediata da Mancini dopo un quarto d'ora (fallo da ultimo uomo su Pantovic) che costringe Gasperini - già in emergenza - a fare di necessità virtù.

La Lupa parte alla grande e spreca con Tsimikas, Pellegrini e Ziolkowski, poi il rosso del difensore umbro fa venir fuori i greci che sfiorano il vantaggio con la traversa da fuori scheggiata da Katris.

Nella ripresa la Lupa tiene botta e sfiora l'eurogoal col destro volante a lato di Celik, salvo poi incassare l'1-0 del Pana: pasticcio di Ghilardi in disimpegno con la testa e 'regalo' a Taborda, che lo salta e trafigge Gollini (schierato per la prima volta dall'inizio da quando è alla Roma).

Gasp, senza punte - Dybala ha dolore al ginocchio e non viene rischiato - sperimenta Rensch in attacco e fa esordire il 2006 Della Rocca, fino a gioire per l'incornata vincente di Ziolkowski all'80' che spedisce i giallorossi tra le migliori 16 senza passare per i Playoff. Spareggi, coi quali invece la squadra di Rafa Benitez dovrà fare i conti.