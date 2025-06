Palmeiras-Porto 0-0, pagelle e tabellino: Mora scatenato, Marcano e Weverton insuperabili, Estevao ci prova, Felipe Anderson sottotono

Le emozioni tra Palmeiras e Porto non mancano, ma finisce senza goal: nel Gruppo A, dopo 90', tutte a un punto.

Tante emozioni, zero goal. Palmeiras e Porto imitano Al Ahly e Inter Miami, sigillando la prima giornata del Gruppo A del Mondiale per Club con un punto per tutte e senza reti all'attivo né al passivo.

Ad East Rutherford tra Verdao e Dragoes termina 0-0, anche se il match è risultato vibrante e piacevole da vivere: le stelline Estevao e Rodrigo Mora hanno provato ad accendere la contesa col proprio talento, ma gli ex 'italiani' Gustavo Gomez e Marcano (rispettivamente di Milan e Roma) hanno blindato le difese di brasiliani e portoghesi.

La chance più ghiotta è capitata nel finale al Palmeiras, con Murilo volato in cielo più in alto di tutti ma sfortunato nello scheggiare il palo a Ramos battuto: è l'epilogo di una gara vivace in cui le due squadre si sono divise i momenti in cui accarezzare la vittoria, rimasta però un'illusione per entrambe.

A sorridere, alla luce del risultato maturato al 'Meadowlands Stadium', sono gli arabi e gli statunitensi guidati da Messi e Suarez.