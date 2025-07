Palmeiras-Chelsea dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Palmeiras-Chelsea per i quarti di finale del Mondiale per Club: formazioni, canale tv e dove vederla in streaming.

Tra le migliori 8 squadre del Mondiale per Club, figurano anche Palmeiras e Chelsea. Il Verdao si è guadagnato l'accesso ai quarti di finale eliminando i connazionali del Botafogo ai supplementari, così come agli extratime i Blues hanno avuto ragione del Benfica al termine di un match - causa maltempo - infinito. Tutto su Palmeiras-Chelsea: canale tv, formazioni e dove poter vedere il match in diretta streaming.