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Francesco Schirru

Il Pallone d'Oro 2026 passa dal Mondiale e non solo dalla finale di Champions: per Kvara sarà durissima

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Paris Saint-Germain vs Arsenal
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PSG e Arsenal in finale di Champions, il 30 maggio una prima indicazione su chi sarà il favorito per il Pallone d'Oro. Ma stavolta bisognerà aspettare il Mondiale centro-nord americano.

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Come ogni anno, la finale di Champions League avrà un ruolo importantissimo per assegnare il Pallone d'Oro. Stavolta, però, per eleggere il miglior giocatore maschile del 2025/2026 bisognerà attendere anche il Mondiale, fondamentale per i voti che i 100 giurati, provenienti dai migliori paesi del Ranking FIFA, dovranno esprimere per il vincitore della nuova edizione.

Un anno dopo il successo di Dembelè, vincitore del 2025 con oltre 300 punti in più di Lamine Yamal, l'attaccante francese si ritrova nuovamente in finale di Champions, candidandosi così a un bis. Rispetto alla scorsa annata, però, l'ex Barcellona è stato meno decisivo, con il compagno Kvaratskhelia in grado di prendersi la prima pagina, in attesa della finale. Il problema, per l'ex Napoli, è relativo al Mondiale, a cui non parteciperà vista l'eliminazione della sua Georgia: un punto importantissimo nella corsa al Pallone d'Oro e alquanto scomodo per Kvara.

Il resto dei maggiori candidati al Pallone d'Oro sarà invece presente e proverà a portare acqua al proprio mulino andando alla ricerca del titolo Mondiale: una doppietta tra Champions e Coppa del Mondo renderebbe praticamente certa la vittoria del titolo individuale.

  • CHAMPIONS AL PSG

    Ousmane Dembelé può portare a casa un altro Pallone d'Oro? Assolutamente sì, ma ovviamente qualora il PSG riesca a battere l'Arsenal in finale di Champions e la Francia ottenga la sua terza Coppa del Mondo.

    Dembelè non ha giocato una grandiosa annata in Ligue 1 complici gli infortuni, ma in Champions è stato tra i migliori marcatori, candidadosi al Pallone d'Oro anche in virtù del torneo europeo disputato.

    La Champions vinta darebbe chances di vittoria anche ai giocatori del Portogallo, qualora i lusitani riuscissero a vincere il Mondiale: Vitinha, terzo lo scorso anno, potrebbe far suo il Pallone d'Oro come Joao Neves. Stesso discorso per un eventuale grande cammino del Marocco che premierebbe Hakimi.

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  • CHAMPIONS ALL'ARSENAL

    Rispetto al PSG, i possibili candidati al Pallone d'Oro in casa Arsenal risultano probabilmente di meno: il favorito dei Gunners sarebbe Declan Rice, in attesa di capire cosa la sua Inghilterra, che da sempre ha un rapporto a dir poco duro con il Mondiale, riuscirà a fare a giugno e luglio.

    Con l'Arsenal Campione d'Europa e l'Inghilterra Campione del Mondo, però, Rice potrebbe essere superato dal connazionale Kane, fermatosi in semifinale di Champions League ma autore di una stagione magnifica in termini realizzativi.

    La mancata vittoria della Champions, vista l'eliminazione del Bayern in semifinale, potrebbe non compromettere la corsa al Pallone d'Oro di Kane, a patto che riesca a vincere il Mondiale o che trascini la sua Inghilterra tra le prime quattro posizioni.

    Parlando di Inghilterra e Arsenal, poche chances in ogni caso per Saka, così come i connazionali agli ordini di Arteta.

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  • YAMAL E GLI ALTRI

    Oltre a Kvara, Dembelé, Rice e Kane c'è un quinto nome che potrebbe prendersi il Pallone d'Oro dopo il secondo posto della passata edizione. Parliamo ovviamente di Lamine Yamal, vicino al titolo della Liga con il Barcellona, miglior giocatore blaugrana e deciso a conquistare il Mondiale con la Spagna.

    Yamal è amatissimo dai giurati da ogni parte del mondo e il successo del Mondiale, unito a quello nella Liga, potrebbe ampiamente bastare per eleggerlo miglior giocatore del Pallone d'Oro e più giovane di sempre a vincerlo nonostante il k.o nei quarti di Champions League.

    Detto di Kane, dell'Inghilterra e del Bayern, nonostante la semifinale persa è ampiamente in corsa anche Olise, qualora però la Francia riuscisse a vincere il Mondiale.

    Olise sarebbe probabilmente favorito dalla vittoria dell'Arsenal in Champions e dalla propria vittoria alla Coppa del Mondo, complice una stagione da record in termini di assist che potrebbe bastare per superare l'eventuale successo europeo dei Gunners. Dall'altra parte, come già accennato in precedenza, una doppietta PSG-Francia porterebbe probabilmente alla conferma di Dembelè.

    Mbappè e Haaland? Difficile soprattutto per il secondo, ma anche il primo avrebbe poche chances anche con una vittoria del Mondiale, vista la deludente Champions e i trofei mancanti con il Real Madrid.

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