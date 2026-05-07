Il Pallone d'Oro 2026 passa dal Mondiale e non solo dalla finale di Champions: per Kvara sarà durissima

Come ogni anno, la finale di Champions League avrà un ruolo importantissimo per assegnare il Pallone d'Oro. Stavolta, però, per eleggere il miglior giocatore maschile del 2025/2026 bisognerà attendere anche il Mondiale, fondamentale per i voti che i 100 giurati, provenienti dai migliori paesi del Ranking FIFA, dovranno esprimere per il vincitore della nuova edizione.

Un anno dopo il successo di Dembelè, vincitore del 2025 con oltre 300 punti in più di Lamine Yamal, l'attaccante francese si ritrova nuovamente in finale di Champions, candidandosi così a un bis. Rispetto alla scorsa annata, però, l'ex Barcellona è stato meno decisivo, con il compagno Kvaratskhelia in grado di prendersi la prima pagina, in attesa della finale. Il problema, per l'ex Napoli, è relativo al Mondiale, a cui non parteciperà vista l'eliminazione della sua Georgia: un punto importantissimo nella corsa al Pallone d'Oro e alquanto scomodo per Kvara.

Il resto dei maggiori candidati al Pallone d'Oro sarà invece presente e proverà a portare acqua al proprio mulino andando alla ricerca del titolo Mondiale: una doppietta tra Champions e Coppa del Mondo renderebbe praticamente certa la vittoria del titolo individuale.