Pallone d'Oro 2025, ora Donnarumma può vincere? Intanto ha il Premio Yashin in tasca

Il 5-0 di PSG-Inter spiana la strada ai giocatori del team francese, con Yamal che si allontana: Donnarumma verso la top 5 a settembre.

Una tripletta di vittorie. La Ligue 1 prima, la Coppa di Francia poi e infine la Champions League, la prima nella storia. Vinta per 5-0. Inutile dire che in vista della prossima cerimonia del mo Pallone d'Oro, che andrà in scena il prossimo settembre, i giocatori del PSG saranno avanti a tutti. Una stagione mai vista prima per la squadra francese, da anni alla ricerca del trofeo europeo e di un Treble mai vicino realmente.

Ceduti i fuoriclasse, sono rimasti 'solo' i campioni. Con l'arrivo di Kvara a gennaio e l'esplosione di Doué il PSG è diventato grande, soprattutto in virtù di un Luis Enrique come suo solito mago nel far sentire tutti allo stesso livello. Dembelé è diventato quello che tutti si aspettavano, mentre Donnarumma ha compito il passo che mancava per essere considerato numero uno al mondo.

Già, Donnarumma. Quattro anni dopo la vittoria dell'Europeo e in seguito a diversi trofei francesi come portiere del PSG, l'ex Milan si prende anche la coppa più importante a livello di club, assicurandosi un posto da protagonista alla prossima cerimonia del Pallone d'Oro.