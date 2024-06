Pallone d'Oro 2024, Vinicius o Bellingham: la sfida è aperta, ma saranno decisive Europeo e Copa America

Dopo il successo della Champions, difficilmente il Pallone d'Oro non andrà ad uno dei due compagni del Real Madrid: estate decisiva.

Il dominio del Real Madrid è diventato tale da essere quasi scontato. Chi ha vinto la Champions League? Ah, loro? Ok, ci avrei scommesso. Per la 15esima volta i Blancos hanno conquistato il più grande trofeo per club del pianeta, battendo nel primo giorno di giugno 2024 il Borussia Dortmund.

Niente da fare neanche per i gialloneri, che avevano giocato meglio prima dei goal di Carvajal e Vinicius, battuti come tutti gli avversari che hanno fronteggiato il Real Madrid dagli anni '90 ad oggi.

La forbice è sempre maggiore, considerando che la seconda più vincente di sempre - il Milan - è alle spalle dei Blancos con sette successi.

La vittoria del Real Madrid significa ancora una volta tanto. I Blancos saranno per l'ennesima volta la squadra da battere, e considerando l'arrivo di Mbappé ad elevare ulteriormente il valore della rosa, sarà dura per tutti cambiare la storia; magari inserendosi per un breve lasso di tempo, come fatto dal Manchester City nel 2023, dal Liverpool o dal Bayern Monaco.

Il successo del 2024 è un trionfo di squadra, ma avrà anche delle conseguenze positive per i singoli. Pochi dubbi, nonostante qualche sorpresa negli ultimi anni (leggasi Messi, più volte) sul futuro del Pallone d'Oro: a fine anno andrà ad uno dei grandi trascinatori, Vinicius Jr o Jude Bellingham.