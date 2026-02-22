Goal.com
Palladino Atalanta Napoli 22022026
Claudio D'Amato

Palladino sul goal annullato al Napoli: "Fallo evidente, Hien tenuto da Hojlund e spinto a terra"

Raffaele Palladino sulle polemiche generate dal fallo fischiato ad Hojlund nel corpo a corpo con Hien, che ha causato l'annullamento del possibile 0-2 azzurro: "Isak era in vantaggio, c'è contatto".

L'Atalanta ha battuto il Napoli e si è avvicinata sensibilmente alla zona Champions, ma a fare da contorno alla vittoria con rimonta della Dea sono le polemiche scaturite dal goal del possibile 0-2 annullato agli azzurri.

Raffaele Palladino, a DAZN, interpellato sull'episodio dice la sua schierandosi ampiamente dalla parte di Isak Hien, protagonista del corpo a corpo con Rasmus Hojlund giudicato falloso e dal quale era nato il passaggio che aveva consentito a Miguel Gutierrez di segnare.

Ecco il giudizio del tecnico orobico, intervenuto in diretta tv nel post partita.

  • "HIEN TENUTO COL BRACCIO E SPINTO A TERRA"

    "Per quanto mi riguarda io vedo che il mio calciatore affronta Hojlund uno contro uno, era in vantaggio e poi ho visto - e ho chiesto a lui - la trattenuta con il braccio e spinto a terra. Per me non c'è nulla da dire".

  • "FALLO CHIARO ED EVIDENTE"

    "Per me è fallo chiaro ed evidente, c'è contatto. Capisco la posizione del Napoli, ma non ci vedo nulla. Tutto molto chiaro, Hien mi ha confermato di essere stato buttato giù".

0