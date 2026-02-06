Il 18 settembre 2022 si gioca Monza-Juventus.

Una partita sulla carta senza storia dato che i brianzoli, alla prima storica partecipazione in Serie A, non hanno ancora mai vinto e sono reduci dal cambio in panchina che ha appena portato Raffaele Palladino, promosso dalla Primavera, alla guida della squadra al posto di Stroppa.

Le cose invece si mettono bene per il Monza che resta in superiorità numerica già al 40' del primo tempo dopo l'espulsione dell'argentino Angel Di Maria in seguito ad uno scontro con Armando Izzo.

Nel finale di gara una zampata di Gytkjaer regala a Palladino il debutto da sogno come allenatore in Serie A: prima vittoria. E contro la Juventus. Meglio di così...