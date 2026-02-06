Raffaele Palladino con la maglia della Juventus non ha avuto troppa fortuna. Ma da allenatore (avversario) le cose sono state fin qui molto diverse.
L'attuale tecnico dell'Atalanta infatti è una sorta di bestia nera per la Vecchia Signora che contro le squadre guidate da Palladino ha perso quattro volte su otto.
La sconfitta di giovedì sera è peraltro costata carissima alla Juventus, ovvero la prematura eliminazione dalla Coppa Italia già ai quarti di finale per la seconda stagione consecutiva.
Un'altra serata da ricordare, invece, per Palladino che ha letteralmente trasformato l'Atalanta dopo il suo arrivo al posto di Ivan Juric.
Ma come sono andati i precedenti contro la Juventus di Palladino allenatore?