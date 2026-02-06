Goal.com
Palladino AtalantaGetty Images
Lelio Donato

Palladino si conferma l'incubo della Juventus: ha battuto i bianconeri da allenatore con tre squadre diverse, secondo 3-0 consecutivo

Un'altra serata magica da allenatore per Palladino che contro la Juventus debuttò con una vittoria in Serie A sulla panchina del Monza. E qualche mese fa aveva travolto i bianconeri alla guida della Fiorentina.

Raffaele Palladino con la maglia della Juventus non ha avuto troppa fortuna. Ma da allenatore (avversario) le cose sono state fin qui molto diverse.

L'attuale tecnico dell'Atalanta infatti è una sorta di bestia nera per la Vecchia Signora che contro le squadre guidate da Palladino ha perso quattro volte su otto.

La sconfitta di giovedì sera è peraltro costata carissima alla Juventus, ovvero la prematura eliminazione dalla Coppa Italia già ai quarti di finale per la seconda stagione consecutiva.

Un'altra serata da ricordare, invece, per Palladino che ha letteralmente trasformato l'Atalanta dopo il suo arrivo al posto di Ivan Juric.

Ma come sono andati i precedenti contro la Juventus di Palladino allenatore?

  • Raffaele Palladino Monza coach 18092022Getty Images

    LA VITTORIA AL DEBUTTO IN SERIE A

    Il 18 settembre 2022 si gioca Monza-Juventus.

    Una partita sulla carta senza storia dato che i brianzoli, alla prima storica partecipazione in Serie A, non hanno ancora mai vinto e sono reduci dal cambio in panchina che ha appena portato Raffaele Palladino, promosso dalla Primavera, alla guida della squadra al posto di Stroppa.

    Le cose invece si mettono bene per il Monza che resta in superiorità numerica già al 40' del primo tempo dopo l'espulsione dell'argentino Angel Di Maria in seguito ad uno scontro con Armando Izzo.

    Nel finale di gara una zampata di Gytkjaer regala a Palladino il debutto da sogno come allenatore in Serie A: prima vittoria. E contro la Juventus. Meglio di così...

  • L'IMPRESA DI TORINO

    Il Monza di Palladino viene eliminato dalla Juventus agli ottavi di Coppa Italia il 19 gennaio 2023, ma dieci giorni dopo gioca un altro scherzetto ai bianconeri.

    Ospiti della squadra allora ancora allenata da Massimiliano Allegri, infatti, i brianzoli ottengono la seconda vittoria in altrettanti scontri diretti di campionato.

    Stavolta peraltro il Monza espugna l'Allianz Stadium e chiude la pratica già nel primo tempo: vantaggio di Ciurria, raddoppio di Dany Mota.

    Nella ripresa sale in cattedra Michele Di Gregorio, oggi portiere della Juventus che allora difendeva i pali del Monza. 

    Grazie a quella vittoria la squadra di Palladino opera il clamoroso sorpasso in classifica proprio sui bianconeri.

  • Palladino FiorentinaGetty Images

    IL TRIONFO CON LA FIORENTINA

    Palladino perde entrambe le gare alla guida del Monza nella stagione 2023/24, ma si rifarà sulla panchina della Fiorentina.

    Dopo l'ottimo 2-2 ottenuto allo 'Stadium' nella gara d'andata, i viola al ritorno travolgono la Juventus per 3-0 al 'Franchi' chiudendo di fatto la parentesi Thiago Motta.

    I bianconeri, reduci peraltro da un'altra pesantissima sconfitta contro l'Atalanta nel turno precedente, cadono già nel primo tempo sotto i colpi di Gosens e Mandragora.

    Nella ripresa Gudmudnsson cala il tris della Viola che costa alla Juventus il sorpasso al quarto posto in classifica da parte del Bologna.

    Pochi giorni dopo arriva l'esonero di Thiago Motta che viene sostituito da Igor Tudor.

  • LA PRIMA CON L'ATALANTA

    Infine eccoci alla prima volta di Palladino contro la Juventus da allenatore dell'Atalanta.

    Il tecnico vive un'altra serata da sogno guidando la Dea alla qualificazione per le semifinali di Coppa Italia e infliggendo il secondo 3-0 consecutivo ai bianconeri.

    Da inizio 2025 ad oggi peraltro, come riporta Opta, la Juventus ha perso solo tre volte con almeno tre goal di scarto. E nelle ultime due l'allenatore avversario era proprio Palladino.

    In totale negli otto precedenti contro i bianconeri Palladino ha vinto già quattro volte, con un pareggio e tre sconfitte. 

    Un bilancio assolutamente positivo considerato anche  che è arrivato con tre squadre diverse, tutte sulla carta di livello inferiore rispetto alla Juventus.

