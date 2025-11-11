Pubblicità
Palladino nuovo allenatore dell'Atalanta, è ufficiale: debutto contro il Napoli dopo la sosta

L'Atalanta ha scelto Raffaele Palladino per sostituire l'esonerato Ivan Juric, il nuovo allenatore debutterà sulla panchina della Dea alla ripresa del campionato contro il Napoli.

L'Atalanta volta pagina e si affida a Raffaele Palladino, designato come nuovo allenatore.

Già tecnico di Monza e Fiorentina, Palladino prende il posto dell'esonerato Ivan Juric dopo undici giornate di campionato.

Il debutto sulla panchina dell'Atalanta però avverrà solo dopo la sosta per le nazionali.

  • PALLADINO ALLENATORE DELL'ATALANTA: IL COMUNICATO UFFICIALE

    "Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo - dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza - 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025.

    Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027".

  • IL CONTRATTO DI PALLADINO: QUANDO SCADE

    Raffaele Palladino ha firmato come nuovo allenatore dell'Atalanta fino al 30 giugno 2027. Il tecnico, quindi, guiderà la squadra anche nella prossima stagione.

  • LA CARRIERA DI PALLADINO ALLENATORE

    Raffaele Palladino ha iniziato la sua carriera da allenatore al Monza, prima nel settore giovanile e poi alla guida della Prima squadra su intuizione di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

    L'ex attaccante fu promosso nel settembre 2022 al posto di Giovanni Stroppa e debuttò su una panchina di Serie A con una storica vittoria contro la Juventus.

    Il Monza chiuderà quel campionato addirittura all'undicesimo posto. Nella stagione successiva si ripete e arriva la chiamata della Fiorentina, dove succede a Vincenzo Italiano.

    L'anno scorso guida i viola al sesto posto in campionato e alla semifinale di Conference League ma, nonostante il rinnovo appena firmato, decide  di dimettersi per divergenze con la società.

  • L'ESONERO DI JURIC

    Nella giornata di lunedì 10 novembre, dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo, l'Atalanta ha ufficializzato l'esonero di Ivan Juric.

    La squadra bergamasca ha raccolto solo tredici punti nelle prime undici giornate di campionato mentre in Champions League è sedicesima, dunque in piena zona playoff, con sette punti dopo quattro partite.

  • IL DEBUTTO A NAPOLI

    Raffaele Palladino avrà un paio di settimane per iniziare a lavorare con la squadra in vista di un debutto decisamente impegnativo.

    L'Atalanta infatti, alla ripresa del campionato dopo la sosta, farà visita al Napoli nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A.  E pochi giorni dopo andrà a Francoforte per affrontare l'Eintracht.

