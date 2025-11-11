Palladino nuovo allenatore dell'Atalanta, è ufficiale: debutto contro il Napoli dopo la sosta

"Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo - dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza - 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025.

Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027".