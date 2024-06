Palladino alla Fiorentina, ci siamo: il tecnico è arrivato in città

Raffaele Palladino si appresta a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina: si trova nel capoluogo toscano per parlare con la dirigenza viola.

A poche ore dall'annuncio di Vincenzo Italiano che ha confermato l'addio, la Fiorentina si muove per mettere sotto contratto il sostituto: il prescelto della dirigenza viola è Raffaele Palladino.

Il tecnico campano è ancora legato al Monza da un contratto in scadenza tra poco meno di un mese che, salvo colpi di scena, non sarà rinnovato.

Palladino, insomma, è pronto a intraprendere una nuova esperienza dopo aver condotto i brianzoli a due salvezze tranquille: non proprio scontato per una società che la Serie A, prima del 2022, non l'aveva mai conosciuta.