Palladino ct è l'ultima idea: perché Maldini e Leonardo stanno pensando a lui come compromesso tra Mancini e Pirlo

Mancini e Leonardo stanno vagliando ogni possibilità, vogliono fare la scelta migliore per iniziare un nuovo ciclo che possa garantire una continuità di idee e gioco per la nostra Nazionale.

Pirlo è in Lettonia, dove sta facendo il ritiro estivo con lo United Fc di Dubai; Mancini, invece, è libero, e il fatto che la questione non sia ancora chiusa lascia intendere che non sia in cima alla lista.

E in questo scenario, ecco che si è inserito il profilo di Raffaele Palladino, anche lui senza contratto dopo l'ultima comunque positiva esperienza all'Atalanta. Un nome totalmente nuovo nella lista dei papabili, che potrebbe a sorpresa sparigliare le carte secondo quanto riportato da 'Tuttosport'.