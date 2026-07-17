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Raffaele Palladino Verona AtalantaGetty Images
Marco Trombetta

Palladino ct è l'ultima idea: perché Maldini e Leonardo stanno pensando a lui come compromesso tra Mancini e Pirlo

Italia
R. Palladino

Spunta anche Raffaele Palladino come alternativa per il ruolo di ct dell'Italia: ecco come Maldini e Leonardo hanno pensato al suo nome.

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Continua il toto-ct della Nazionale. Negli ultimi messi si sono fatti parecchi nomi, stringendo il cerchio a Roberto Mancini e soprattutto Andrea Pirlo.

Ma nulla è ancora concretamente definito e allora ecco spuntare fuori un nuovo nome a sorpresa, quello di Raffaele Palladino.

  • COME E' NATA L'IDEA PALLADINO CT

    Mancini e Leonardo stanno vagliando ogni possibilità, vogliono fare la scelta migliore per iniziare un nuovo ciclo che possa garantire una continuità di idee e gioco per la nostra Nazionale.

    Pirlo è in Lettonia, dove sta facendo il ritiro estivo con lo United Fc di Dubai; Mancini, invece, è libero, e il fatto che la questione non sia ancora chiusa lascia intendere che non sia in cima alla lista.

    E in questo scenario, ecco che si è inserito il profilo di Raffaele Palladino, anche lui senza contratto dopo l'ultima comunque positiva esperienza all'Atalanta. Un nome totalmente nuovo nella lista dei papabili, che potrebbe a sorpresa sparigliare le carte secondo quanto riportato da 'Tuttosport'.

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  • UN COMPROMESSO TRA MANCINI E PIRLO

    Palladino, in tal senso, potrebbe rappresentare la via di mezzo ideale tra Mancini e Pirlo.

    Perché stiamo parlando di un allenatore giovane, ma con un curriculum più strutturato e un'identità di gioco innovativa e propositiva, quello che del resto si sta cercando per rilanciare l'Italia.

    Un allenatore giovane, con delle idee riconosciute e comunque già una buonissima esperienza maturata in Serie A con le esperienze sulle panchine di Monza, Fiorentina e Atalanta, che lo hanno già portato a superare le 100 panchine nel nostro campionato.

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  • COME GIOCA PALLADINO

    Lo stile di Palladino, come risaputo, è di impronta 'gasperiniana'.

    Non a caso l'Atalanta si è affidata a lui per salvare una stagione cominciata non proprio come ci si aspettava con Ivan Juric in panchina.

    Il suo modulo di riferimento è il 3-4-2-1, già ampiamente utilizzati dai precedenti ct in Nazionale. Anche lui, come Pirlo, piace per come riesce a dare una adattabilità tattica alle sue squadre e sfruttare ampiezza e verticalità.

    Con Mancini, invece, ha in comune un'idea di gioco propositiva e basata sul controllo del possesso.

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